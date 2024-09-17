Dünyanın en büyük İHA-SİHA tedarikçisi: Türkiye

SGK'den 'çift ödeme iadesi' başlıklı sahte e-postalar hakkında açıklama
SGK'den 'çift ödeme iadesi' başlıklı sahte e-postalar hakkında açıklama
İdrar Kaçırma Nedir? İdrar Kaçırma Neden Olur?
İdrar Kaçırma Nedir? İdrar Kaçırma Neden Olur?
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu açıklaması
Bakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu açıklaması
Ticaret Bakanı Bolat tek haneli enflasyon için tarih verdi
Ticaret Bakanı Bolat tek haneli enflasyon için tarih verdi
MEB'den ilkokullar için yeni öğretmen kılavuz kitapları
MEB'den ilkokullar için yeni öğretmen kılavuz kitapları
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Narin'in ölüm nedeni belli oldu
Narin'in ölüm nedeni belli oldu
Kıskaç-28 operasyonu: 5 eski hakim, 2 eski emniyet personeli yakalandı
Kıskaç-28 operasyonu: 5 eski hakim, 2 eski emniyet personeli yakalandı
Türkiye, dünya dron pazarının yüzde 65'ine hakim!
Türkiye, dünya dron pazarının yüzde 65'ine hakim!
Türkiye'den en çok konutu hangi ülke vatandaşı aldı?
Türkiye'den en çok konutu hangi ülke vatandaşı aldı?
Ankara'da okul kantinlerine sıkı denetim
Ankara'da okul kantinlerine sıkı denetim
Aile ve Gençlik Fonu başvurularına bir il daha dahil oldu
Aile ve Gençlik Fonu başvurularına bir il daha dahil oldu
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek
Genç'ler #Memişoğlu100BinAtama etiketiyle rekor kırdı!
Genç'ler #Memişoğlu100BinAtama etiketiyle rekor kırdı!
İkinci el araçta 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
İkinci el araçta 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Hac ön kayıt işlemleri için tarih uzatıldı
Hac ön kayıt işlemleri için tarih uzatıldı
Konut satışları yüzde 9,9 arttı
Konut satışları yüzde 9,9 arttı
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
TL likidite fazlası 140 milyarı buldu
TL likidite fazlası 140 milyarı buldu
FETÖ'ye 19 ilde operasyon: 6'sı aktif görevde 29 gözaltı
FETÖ'ye 19 ilde operasyon: 6'sı aktif görevde 29 gözaltı
Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor!
Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor!
Bakan Şimşek: Vergi artışı gündemimizde yok
Bakan Şimşek: Vergi artışı gündemimizde yok
Fırsatçı esnaf turisti de kaçırdı!
Fırsatçı esnaf turisti de kaçırdı!
'Kayıt ücreti ya da zorla ücret alınıyor' ifadesi gerçekleri yansıtmıyor'
'Kayıt ücreti ya da zorla ücret alınıyor' ifadesi gerçekleri yansıtmıyor'
Eyüp Sabri Tuncer'den 'toplatma' açıklaması
Eyüp Sabri Tuncer'den 'toplatma' açıklaması
Bakan Şimşek yanıtladı: 2025'te enflasyon ne olacak?
Bakan Şimşek yanıtladı: 2025'te enflasyon ne olacak?
Diyarbakır Barosu, Narin Güran dosyasına müdahil oldu
Diyarbakır Barosu, Narin Güran dosyasına müdahil oldu
Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Türkler için süreç etkilenmeyecek
Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Türkler için süreç etkilenmeyecek
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten 4. Madde açıklaması
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten 4. Madde açıklaması
Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına başladı
Milli İstihbarat Akademisi eğitim hayatına başladı
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Dünyanın en büyük İHA-SİHA tedarikçisi: Türkiye

Türkiye, son yıllardaki başarılı performansı ile dünyanın en büyük İHA-SİHA tedarikçisi oldu. İsrail ve Amerika'nın drone pazarındaki hakimiyeti sona erdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 13:09, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:23
Yazdır
Dünyanın en büyük İHA-SİHA tedarikçisi: Türkiye

Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS), askeri SİHA-İHA'ların küresel pazarını konu alan bir rapor yayımladı. Molly Campbell tarafından hazırlanan rapora göre, Çin, Türkiye ve İran'ın düşük maliyetli askeri drone'lar geliştirmelerinin ardından İsrail ve Amerika'nın drone pazarındaki hakimiyeti sona erdi.

Satışların yüzde 65'ini Türkiye yaptı

Çin, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri 2018'den bu yana, 40 farklı ülkeye toplam 69 silahlı askeri İHA satışı gerçekleştirdi. Türkiye bu satışların yüzde 65'ini gerçekleştirirken, Çin yüzde 26, Amerika Birleşik Devletleri ise yalnızca yüzde 8 satış yapabildi.

2022 yılında 6 yeni ülke İHA-SİHA tedarik ederken, bunların tamamı Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'ler oldu. Çin'in İHA-SİHA satışları 2014 yılında zirveye ulaşırken, 2021 yılına gelindiğinde Türkiye, Çin'i geçerek dünyanın en büyük tedarikçisi konumuna geldi.

Sahadaki başarılar ihracatı artırdı

Rapora göre, Türk İHA-SİHA'larının Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki savaş alanlarındaki başarılı performansı ve bu performansın medyadaki olumlu yansımaları Türk İHA-SİHA'larını zirveye taşıdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber