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Kıskaç-28 operasyonu: 5 eski hakim, 2 eski emniyet personeli yakalandı

FETÖ üyeliğinden ihraç edilen 5 eski hakim ile 2 eski emniyet personeli düzenlenen Kıskaç-28 operasyonuyla Muğla'dan yurtdışına kaçarken yakalandı. Operasyon kapsamında 13 kişi tutuklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 13:44, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 13:54
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Kıskaç-28 operasyonu: 5 eski hakim, 2 eski emniyet personeli yakalandı

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı yaptığı paylaşımla duyurdu.

İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, kamudan ihraç edilen, kovuşturma dosyaları istinaf aşamasında olan ve Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki "W.B." isimli tekne içerisinde illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları değerlendirilen şahıslara yönelik 'KISKAÇ-28' operasyonu düzenlendi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığıyla koordineli olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi Kadırga Koyu açıklarında durdurulan tekne içerisinde, FETÖ'nün kripto haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olan ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan ihraç edilen, O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. isimli eski hakimler, Ü.B. ve K.B. isimli eski emniyet personelleri ve M.A., M.Y.E., M.G. ve S.N.B. isimli sivil şahıslar ile tekne mürettebatı olan M.Ü., D.Ç.O., E.T. ve J.T.B. isimli şahıslar yakalanarak Muğla KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

9 şüpheli silahlı terör örgütüne üye olma, 4 tekne mürettebatı göçmen kaçakçılığı suçundan olmak üzere 13 kişi tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Sahil Güvenliğimizi ve polislerimizi ve tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" mesajını paylaştı.

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