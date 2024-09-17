Başkentte 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' sergisi

Ankara'da düzenlenen 3. Avrupa Miras Günleri kapsamında "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" temalı bir fotoğraf sergisi ve basın buluşması gerçekleştirildi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, uluslararası kültürel mirası kutlamayı amaçladı.



Ortak Miras Vurgusu

Etkinliğe Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği geçici Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Sadowski, açılış konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek, serginin Avrupa Miras Günleri'nin zengin kültürel etkinlik programının önemli bir parçası olduğunu belirtti. Sergide yer alan eserlerin, Avrupa ve Türkiye'nin paylaştığı ortak kültürel değerleri kutlamak için eşsiz bir fırsat sunduğunu vurgulayan Sadowski, ilerleyen dönemde düzenlenecek diğer kültürel etkinlikler hakkında da bilgi verdi.



AB-Türkiye Kültürel Bağları Güçlendiriyor

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas ise serginin, AB ve Türkiye arasındaki kültürel mirası hatırlatmak ve bu mirasın korunmasındaki uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekmek için bir fırsat sunduğunu belirtti. Vilcinskas, "Göbeklitepe gibi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan önemli tarihi alanların korunmasına AB'nin sağladığı desteğin altını çizmek istiyorum. Bu çerçevede Gaziantep'teki Kendirli Kilisesi ve Latin Okulu'nun restorasyonuna da katkı sağlayarak, bölgeyi Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'ne dönüştürmek için çalışmalar yürüttük," dedi.

Vilcinskas, ayrıca bu tür projelerin Türkiye ile AB arasındaki kültürel iş birliğinin gücünü ve mirasın korunmasında uluslararası ortaklıkların hayati önem taşıdığını vurguladı. Serginin, Türkiye ve AB'nin gelecekte de kültürel mirasın korunması adına birlikte çalışmaları için ilham kaynağı olmasını umduğunu belirtti.



18 Şehirde Ortak Projeler

Sergide, AB ve Türkiye arasında kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen birçok ortak projeye ait fotoğraflar yer aldı. Ülke genelinde 18 şehri kapsayan bu projeler, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının korunması ve kutlanmasına yönelik AB ile yapılan iş birliğinin önemini vurguluyor.

3. Avrupa Miras Günleri kapsamında "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" sunumu için tıklayın.



Zekeriya ELTİMUR