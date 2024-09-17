Diyanet'ten Diyarbakır Tavşantepe imamına soruşturma
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 18:12, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 20:21
Öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığınca soruşturma açıldı.