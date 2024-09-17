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İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlattı: 11 ölü, 4 bin yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, çağrı cihazlarının İsrail tarafından patlatılması sonucu ölü sayısının 11'e, yaralı sayısının ise 4 bine yükseldiği iddialarını yalanladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 23:58, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 23:59
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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Dr. Firas el-Ebyad'a atfedilen ve ölü sayısının 11'e, yaralı sayısının da 400'ü ağır olmak üzere 4 bine yükseldiği yönünde yayılan bilgilerin doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Ebyad'ın herhangi bir medya kuruluşuna bu tür bilgiler vermediği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca Sağlık Bakanı Ebyad'ın bu akşam düzenlediği basın toplantısında yaptığı çağrıyı yineleyerek, vatandaşların bilgilere yalnızca Bakanlığın resmi kaynaklarından ulaşmaları gerektiğini belirtti.

Bu kaynakların, Bakan'ın düzenlediği basın toplantıları ya da Sağlık Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından yayımlanan açıklamalar olduğu aktarıldı.

Bazı medya organlarında Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad kaynak gösterilerek ülkede çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırılarda 11 kişinin öldüğü, 400'ü ağır 4 bin kişinin yaralandığı iddia edilmişti.

- Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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