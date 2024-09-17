Şarkıcı Dilan Çıtak ile kabin memuru arasında 'kedi' tartışması

Tutuklanan yenge Hediye Güran, cep telefonunu değiştirmiş
Tutuklanan yenge Hediye Güran, cep telefonunu değiştirmiş
İdrar Kaçırma Nedir? İdrar Kaçırma Neden Olur?
İdrar Kaçırma Nedir? İdrar Kaçırma Neden Olur?
Sponsorlu İçerik
İsrail, çağrı cihazlarını uzaktan patlattı: 9 ölü, 2.800 yaralı
İsrail, çağrı cihazlarını uzaktan patlattı: 9 ölü, 2.800 yaralı
DMM, 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasını yalanladı
DMM, 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasını yalanladı
AK Partili Demiröz: 657 sayılı Yasada düzenleme yapmalıyız
AK Partili Demiröz: 657 sayılı Yasada düzenleme yapmalıyız
Diyanet'ten Diyarbakır Tavşantepe imamına soruşturma
Diyanet'ten Diyarbakır Tavşantepe imamına soruşturma
SGK'den 'çift ödeme iadesi' başlıklı sahte e-postalar hakkında açıklama
SGK'den 'çift ödeme iadesi' başlıklı sahte e-postalar hakkında açıklama
Bakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu açıklaması
Bakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu açıklaması
Ticaret Bakanı Bolat tek haneli enflasyon için tarih verdi
Ticaret Bakanı Bolat tek haneli enflasyon için tarih verdi
MEB'den ilkokullar için yeni öğretmen kılavuz kitapları
MEB'den ilkokullar için yeni öğretmen kılavuz kitapları
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Narin'in ölüm nedeni belli oldu
Narin'in ölüm nedeni belli oldu
Kıskaç-28 operasyonu: 5 eski hakim, 2 eski emniyet personeli yakalandı
Kıskaç-28 operasyonu: 5 eski hakim, 2 eski emniyet personeli yakalandı
Türkiye, dünya dron pazarının yüzde 65'ine hakim!
Türkiye, dünya dron pazarının yüzde 65'ine hakim!
Türkiye'den en çok konutu hangi ülke vatandaşı aldı?
Türkiye'den en çok konutu hangi ülke vatandaşı aldı?
Ankara'da okul kantinlerine sıkı denetim
Ankara'da okul kantinlerine sıkı denetim
Aile ve Gençlik Fonu başvurularına bir il daha dahil oldu
Aile ve Gençlik Fonu başvurularına bir il daha dahil oldu
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek
Genç'ler #Memişoğlu100BinAtama etiketiyle rekor kırdı!
Genç'ler #Memişoğlu100BinAtama etiketiyle rekor kırdı!
İkinci el araçta 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
İkinci el araçta 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Hac ön kayıt işlemleri için tarih uzatıldı
Hac ön kayıt işlemleri için tarih uzatıldı
Konut satışları yüzde 9,9 arttı
Konut satışları yüzde 9,9 arttı
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
TL likidite fazlası 140 milyarı buldu
TL likidite fazlası 140 milyarı buldu
FETÖ'ye 19 ilde operasyon: 6'sı aktif görevde 29 gözaltı
FETÖ'ye 19 ilde operasyon: 6'sı aktif görevde 29 gözaltı
Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor!
Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor!
Bakan Şimşek: Vergi artışı gündemimizde yok
Bakan Şimşek: Vergi artışı gündemimizde yok
Fırsatçı esnaf turisti de kaçırdı!
Fırsatçı esnaf turisti de kaçırdı!
'Kayıt ücreti ya da zorla ücret alınıyor' ifadesi gerçekleri yansıtmıyor'
'Kayıt ücreti ya da zorla ücret alınıyor' ifadesi gerçekleri yansıtmıyor'
Eyüp Sabri Tuncer'den 'toplatma' açıklaması
Eyüp Sabri Tuncer'den 'toplatma' açıklaması
Ana sayfaHaberler Magazin

Şarkıcı Dilan Çıtak ile kabin memuru arasında 'kedi' tartışması

Şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, Türk Hava Yollarının (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koyması için kendisini uyaran kabin memurlarıyla tartıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 19:09, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 20:56
Yazdır

İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, dün gece THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiğini konusunda uyardı.

Kedisini pusete koymayı reddeden Dörter'in, bu sırada tartıştığı kabin memuruna fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter uçaktan polis eşliğinde indirildi.

THY kabin memuru, havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi oldu.

Dilan Çıtak Dörter buradaki ifadesinin ardından havalimanından ayrılırken THY'nin başlatılan hukuki süreci takip edeceği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber