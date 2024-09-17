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UEFA'dan Fernando Muslera'ya 3 maç ceza

UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı rövanş maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 19:53, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 19:56
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UEFA'dan Fernando Muslera'ya 3 maç ceza

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşmişti. İlk maçta deplasmanda 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar 27 Ağustos'ta evinde oynadığı maçta 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi biletini alamamıştı. Rövanş maçının son anlarında rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya UEFA Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verildi.

38 yaşındaki Uruguaylı kalecinin Avrupa Ligi'nde forma giyemeyeceği 3 maç:

Galatasaray - Paok

Rigas Skola - Galatasaray

Galatasaray - IF Elfsborg

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