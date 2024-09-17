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Cevdet Yılmaz: Sırada sivil anayasa yapılması var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sırada Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa yapılması var" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 23:30, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 23:46
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Cevdet Yılmaz: Sırada sivil anayasa yapılması var

Kütahya'da, merhum eski Başbakan ve Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yıldönümünde 'Adnan Menderes'e Vefa ve Anma' programı gerçekleştirildi. Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kütahya protokolünden önemli isimleri katıldı.

Programda açılış konuşmalarının ardından zeybek oyunu, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi gerçekleşti. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milletimiz gerisinde pek çok mücadelenin ve fedakarlığın bulunduğu demokrasimizin kıymetini iyi bilmektedir. Seçimlerdeki yüksek katılım oranları, milletimizin demokrasi yoluyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının ifadesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçerek milli iradenin hakimiyetini perçinledik. Sırada Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa yapılması var. İçinde bulunduğumuz 28. yasama döneminde siyasetin müessesesinin yeni anayasa çalışmalarını katılımcı şekilde nihayete erdireceğine inanıyorum" diye konuştu.

Yılmaz'a günün anısına AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay tarafından hediye takdim edildi.

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