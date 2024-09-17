Diş tedavisinin uzamasına kızan vatandaş kliniği taradı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki diş kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan A. (22), gördüğü diş tedavisi uzayınca sinirlendi. Gece saatlerinde arkadaşı Muhammed Can K. (21) ile birlikte tedavi gördüğü diş kliniğine giden Orhan A., kliniğe pompalı tüfekle ateş açtı, ardından arkadaşı Muhammed Can K.'nin sürdüğü motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Saldırı anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerini açan Doğan T. (55) silahlı saldırı sonucu camların kırıldığını fark edip durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından söz konusu şüpheliler evlerine yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden silahı kullanan Orhan A.'nın, "Dişim ağrıyordu, tedavim de uzayınca sinirlendim ateş ettim" diye ifade verdiği öne sürüldü.

Söz konusu şüphelilerden Orhan A. ve Muhammed Can K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.