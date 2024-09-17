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ABD: Lübnan'daki patlamalardan haberdar değildik, bir dahlimiz yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Lübnan'da gerçekleştirilen çağrı cihazı saldırılarına yönelik, "ABD'nin bu olayda bir dahli yoktu, bu olaydan önceden haberdar değildi. Şu anda bilgi topluyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2024 23:44, Son Güncelleme : 17 Eylül 2024 23:46
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ABD: Lübnan'daki patlamalardan haberdar değildik, bir dahlimiz yok

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu şu ana kadar 9 kişinin ölümüne yol açan saldırının yankıları sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği basın toplantısında, saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Miller, "ABD'nin bu olayda bir dahli yoktu, ABD bu olaydan önceden haberdar değildi. Şu anda bilgi topluyoruz" dedi.

Miller, saldırının arkasında kimin olduğunu bilmediklerini belirtti. Saldırıda İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin yaralanmasına değinen Miller, "İran'ı herhangi bir olayı daha fazla istikrarsızlığa yol açmak ve bölgedeki gerginliği daha da artırmak için kullanmamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Miller, "Hiçbir ülke, hiçbir örgüt sivilleri hedef almamalı. Bir terör örgütünün üyeleri, ülkelerin operasyon başlatması için meşru hedeflerdir. Bunlar bağlı olduğumuz ilkelerdir ve diğer ülkelerin operasyonlarında bu ilkeleri desteklemesini bekliyoruz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de yaptığı açıklamada, saldırıdan haberdar olmadıklarını ifade etti. Jean-Pierre, ABD'nin İsrail ile Hizbullah arasında devam eden çatışmaya "diplomatik bir çözüm" bulunması gerektiğine inanmaya devam ettiğini vurguladı.

İran'dan kınama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırının ardından Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Bouhabib ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Arakçi, Lübnan'a yönelik terör saldırısını sert bir dille kınadığını ifade ederken, saldırıda yaralanan İran'ın Lübnan Büyükelçisi Amani'ye acil tıbbi müdahalede bulunan Lübnan'a teşekkür etti. Lübnan'a can kayıplarından dolayı başsağlığı da dileyen Arakçi, Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu dile getirdi. Arakçi ayrıca İran'ın yaralılara tedavi sağlamaya ve onları Tahran'a getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Hizbullah mensubu milletvekilinin oğlu saldırıda hayatını kaybetti

Lübnan parlamentosundaki Hizbullah üyesi milletvekili Ali Ammar'ın oğlunun da saldırılarda hayatını kaybedenler arasında olduğu öğrenildi. Milletvekili Ali Ammar, oğlu Mehdi'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu, Lübnan'a karşı yeni bir İsrail saldırısıdır. Direniş, uygun zamanda uygun şekilde misilleme yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri zarar görmedi

Hizbullah'tan üst düzey bir kaynak ise İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın çağrı cihazı patlamalarında zarar görmediğini ifade etti.

İsrail'de üst düzey askeri yetkililer toplandı

İsrail'den saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ordunun üst düzey yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, saldırı ve savunma durumunun ele alındığı belirtildi. Ayrıca sivillere yönelik uyarılarda henüz bir değişiklik olmadığı ve halkın dikkatli olması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "Herhangi bir değişiklik olması durumunda derhal güncelleme yapacağız" denildi.

"Lübnan'daki saldırı, İsrail'in yenilgisine yol açacak"

Hamas'tan yapılan açıklamada ise, "Lübnan topraklarının çeşitli bölgelerinde iletişim cihazlarını patlatarak Lübnanlı vatandaşları hedef alan Siyonist terörist saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Saldırının İsrail'i sadece "başarısızlığa ve yenilgiye" götürecek bir gerilim olduğu vurgulandı. Saldırıda Hizbullah ile siviller arasında ayrım yapılmadığı belirtildi.

Saldırıdan İsrail'i sorumlu tutan Lübnan, BM'ye başvuracak

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad, Hizbullah'ın kaleleri olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyölerinde, Bekaa Vadisi'nde ve ülkenin güneyinde saat 15.30 sıralarında eş zamanlı gerçekleştirilen saldırılarda 1'i çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 750 kişinin yaralandığını ifade etti. Hizbullah Hareketi ve Lübnan hükümeti, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Hizbullah, İsrail'e misilleme yapılacağını duyurdu. Lübnan Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayette bulunulacağını açıkladı.

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