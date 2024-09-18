18 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi programına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Türkiye ve İsveç arasında kurulan Güvenlik Mekanizması'nın ilk toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'in katılımıyla düzenlenecek.

(Ankara)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik ziyareti ve AK Parti İl Teşkilatı Buluşması'nın ardından basın açıklaması yapacak, Ilgaz'da tesis ziyaretinde bulunacak.

(Çankırı/09.30/10.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek, 2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni ile 2. OSB Toplu Temel Atma Töreni'ne katılacak, astronotların katılımıyla lise öğrencileriyle buluşacak, ardından gençlerle bir araya gelecek.

(Mardin/10.00/11.30/13.10/14.30/15.30/17.40)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Global Liderler Zirvesi ile Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.00/Ankara/14.00)

3- TÜİK, 2021-2023 dönemine ilişkin hayat tablolarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- ABD Merkez Bankası, politika faizine ilişkin kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısı kapsamında, Ürdün'de temaslarda bulunacak.

(Amman)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde "Kırklareli-Lüleburgaz-Babaeski Hafızlık Kur'an Kursları İcazet Merasimi"ne, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde düzenlenecek "Mevlid-i Nebi Konferansı"na katılacak.

(Kırklareli/11.30/İzmir/20.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basın mensupları ve teşkilat mensuplarıyla Mahall Kongre ve Balo Salonu'nda buluşacak ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi tesis açılışına katılacak.

Osman Aşkın Bak, Türkiye ile Portekiz 16 yaş altı futbol milli takımlarının maçını izleyecek, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, esnaf ve Öz Ağaç-İş ERVA Spor Okulları'na ziyarette bulunacak, spor camiası ile Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Kayseri /10.30/18.45)

2- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Samsunspor, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

(Samsun/20.00)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş BOA, Fransa'nın Basket Landes takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 3. hafta, Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Rize/13.00)