Malatya ve Adıyaman'da deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ise 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 07:25, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:27
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 9,58 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.22'de merkez üssü Çelikhan olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.