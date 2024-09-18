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44 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 293 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-39' operasyonlarında 293 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 08:07, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:25
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44 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 293 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Narkoçelik-39 operasyonu yapıldığını duyurdu.

59 ilde gerçekleştirilen operasyonlar; 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 dedektör köpek ile yapıldı.

470 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Polis, belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda toplam 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 293 zehir taciri gözaltına alındı.

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