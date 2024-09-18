44 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 293 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Narkoçelik-39 operasyonu yapıldığını duyurdu.

4️4️ İlde Zehir Tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-39" operasyonlarında;

4️7️0️ Kg Uyuşturucu Madde,

4️ Milyon 9️4️5️ Bin 8️3️2️ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗



2️9️3️ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı. pic.twitter.com/tkT7Q61pGy Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 18, 2024

59 ilde gerçekleştirilen operasyonlar; 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 dedektör köpek ile yapıldı.

470 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Polis, belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda toplam 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 293 zehir taciri gözaltına alındı.