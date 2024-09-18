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Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminini paylaştı. İstanbul, Ankara, Sakarya dahil 47 il için alarm verildi. Çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 08:16, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 08:18
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Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeyi( Sivas hariç)Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelerimizde hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Toroslar mevkii ile Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi(Sivas hariç) ile Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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