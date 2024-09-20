Görevden alınan yüksekokul sekreteri şube müdürü olabilir mi?

Sayıştay Başkanlığı sitesinde yayımlanan 2024 kararları arasında bu husussa ilişkin çok sayıda karar bulunmakta olup, örnek bir tanesi aşağıda yer almaktadır.

Temyiz Kurulu şu hususlara vurgu yaptı



Yönetmeliğin anılan hükmü uyarınca şube müdürü; çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü ve müze müdürü ile aynı düzey olarak sayılmıştır. Yukarıdaki "aynı düzeydeki görev" ifadesini şube müdürüne eşit düzey olarak çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü ve müze müdürü ile sınırlamak gerekir.

Fakülte, enstitü, yüksekokul sekreteri kadroları Yönetmelik ve 3046 sayılı Kanun kapsamında şube müdürü kadrosu ile üst görev veya alt görev olarak hiyerarşi içinde yer almamaktadır. Ek göstergeleri dikkate alındığında dahi belirtilen sekreter kadrolarının şube müdürü kadrosunun üst düzeyinde veya onunla aynı düzeyde görev olarak telakki edilmesi mümkün değildir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreteri kadroları mevcut yönetim hiyerarşisi içerisinde üst görev veya alt görev olarak konumlandırmadığı gibi yönetim birimlerinin kuruluşu, örgütlenmesi, görev ve yetki alanı ile yöneticilerinin atanma usulleri değerlendirildiğinde fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterini şube müdüründen daha üst veya dengi görev olarak kabul etmek mevzuatın sözüne ve ilkelerine uygun değildir.

Sonuç olarak; öncelikle enstitü sekreteri olarak atanan ...'in bu kadroda kısa bir süre çalıştıktan sonra atanma tarihinde geçerli olan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerinde -görevde yükselmeye tabi- şube müdürlüğü kadrosu için öngörülen "belirli görevlerde ve belirli sürede çalışmış olma" şartını sağlamadan şube müdürü olarak atanması söz konusu mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan, kendisine bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ödemede bulunulması sonucu 5018 sayılı Kanunun 71/g maddesi kapsamında İlamda hesaplandığı tutarda kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşılmıştır.

Yılı: 2019

Daire: 4

Dosya No: 49198

Tutanak No: 56487

Tutanak Tarihi: 21.04.2024

Yüksekokul sekreteri olarak atanan kişinin, daha sonra görevde yükselme şartlarını sağlamadan şube müdürü kadrosuna atanması.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Esas yönünden inceleme:

Somut olay:

..., ... ... Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda bilgisayar işletmeni olarak görev yaparken, 04.06.2015 tarihinde ... Meslek Yüksekokulu'na yüksekokul sekreteri olarak atanmış, daha sonra 12.06.2015 tarihinde görevde yükselmeye tabi olan ve atanmada bazı şartları haiz olmayı gerektiren (1. dereceli) şube müdürlüğü kadrosuna atanmıştır.

..., bir kamu hastanesinde laborant olarak görev yaparken, 24.08.2012 tarihinde ... ... Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne enstitü sekreteri olarak atanmış, daha sonra 03.09.2012 tarihinde görevde yükselmeye tabi olan ve atanmada bazı şartları haiz olmayı gerektiren (2. dereceli) şube müdürlüğü kadrosuna atanmıştır.

Mevzuat:



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Temel ilkeler" başlıklı 3'üncü maddesinde;

"Kariyer:



B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.



Liyakat:



C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır." denilmektedir.



...'ün şube müdürlüğüne atandığı tarihte geçerli olan 2014 tarihli (12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış) "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" nin;

"Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde,



"Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir."



"Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde,



"Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan memurlardan 5'inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar."



"Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde,



"(1) Bu Yönetmelikte geçen;



a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,



b) Alt görev grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,



c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı görev grubunda ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta yer alan görevleri,

.

e) Görev grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,



f) Görev unvanı: 5 inci maddede belirtilen kadrolara ilişkin unvanları,

.

ö) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

. ifade eder."

"Görev grupları" başlıklı 5'inci maddesinde,



"(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir.



(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:



a) Yönetim Hizmetleri Grubu;



1) Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü,"



"Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 6'ncı maddesinde,



"(1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;



a) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,



b) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7'nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak,



c) (Ek:RG-4/2/2015-29257) (Mülga:RG-11/3/2017-30004)



ç) (Ek:RG-4/2/2015-29257) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, gerekir."



"Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7'nci maddesinde,



"(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.



a) Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;



1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak, . gerekir."



"Görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atanma" başlıklı 20'nci maddesinde,



"(1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki atamalar aşağıdaki esaslara göre yapılır.

.

b) Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalar görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

.

d) Şube müdüründen daha üst görevlere, en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak kaydıyla, genel hükümlere göre sınavsız atama yapılır." denilmektedir.

2014 tarihli Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselmeye tabi kadrolardan olan şube müdürlüğü kadrosuna atanacak bir kişinin Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen hem genel hem de özel şartları bir arada taşıması gerekmektedir. ...'ün şube müdürlüğüne atandığı tarih itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartı ile en az 4 yıllık yüksek öğrenim şartını taşıdığı, ancak mezkür Yönetmeliğin görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartları düzenleyen 6'ncı maddesi gereğince görevde yükselme sınavında başarılı olma şartı ile 7'nci maddesinde sayılan alt görevlerde en az 3 yıl çalışmış olma şartını ise taşımadığı anlaşılmaktadır.

2014 tarihli Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinde yer alan düzenlemenin, sınav şartının bertaraf edilmesine gerekçe teşkil edecek şekilde anlaşılması ve uygulanması 657 sayılı Kanun ve mezkür Yönetmelik'in sözüne ve ilkelerine uygun düşmemektedir. Zira "aynı düzey görev" ve "alt düzey görev" kavramlarını Yönetmelik kapsamında anlamlandırmak gerekir. Bu bağlamda, söz konusu atamalar Yönetmelik'in 20'nci maddesi ilk fıkrasının (b) bendi kapsamına girmemektedir.

Yönetmeliğin anılan hükmü uyarınca şube müdürü; çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü ve müze müdürü ile aynı düzey olarak sayılmıştır. Yukarıdaki "aynı düzeydeki görev" ifadesini şube müdürüne eşit düzey olarak çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü ve müze müdürü ile sınırlamak gerekir.

Fakülte, enstitü, yüksekokul sekreteri kadroları Yönetmelik ve 3046 sayılı Kanun kapsamında şube müdürü kadrosu ile üst görev veya alt görev olarak hiyerarşi içinde yer almamaktadır. Ek göstergeleri dikkate alındığında dahi belirtilen sekreter kadrolarının şube müdürü kadrosunun üst düzeyinde veya onunla aynı düzeyde görev olarak telakki edilmesi mümkün değildir.

2547 sayılı Kanun'da, üniversitelerde görev yapan yönetim örgütleri ikili bir yapı içerisinde düzenlendiği görülmektedir. Bunlardan ilki, Kanunun 51'inci maddesinin (a) bendi kapsamında kurulan yönetim birimleridir. Bu birimler, genel sekretere bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte ve çoğunlukla daire başkanlığı ve müdürlük şeklinde örgütlenmektedirler. Kanunun 51'inci maddesinin (b) bendinde düzenlenen ikinci tür yönetim birimleri ise özellikle ve sadece fakülte, enstitü ve yüksekokul gibi akademik birimlere hizmet üreten ve doğrudan bu akademik birim yöneticilerine (dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü) bağlı olarak çalışan fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterlikleridir.

Bu iki farklı tür yönetim biriminin kuruluşu, örgütlenmesi, görev ve yetki alanı ile yöneticilerinin atanma usulleri, 2547 sayılı Kanunun 51 ve 52'nci maddelerinde farklı şekillerde düzenlenmiştir. Örneğin, Kanunun 52'nci maddesi uyarınca, daire başkanı ve müdürler (şube müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü vd.) üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından atanırken; fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri dekan ve ilgili müdürün önerisi üzerine rektör tarafından atanmaktadır. Görev ve sorumluluk alanı tüm üniversite çapında olan daire başkanı ve müdürlerin atanma sürecinde üniversite yönetim kurulu görüşünün alınması ön şartı getirilmiştir. Buna karşın, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri çok daha sınırlı bir alanda görev yapacakları için ilgili alan yöneticisi konumundaki dekan veya müdür tarafından önerilmeleri yeterli görülmektedir. Diğer taraftan, 2547 sayılı Kanunun 52'nci maddesinin (b) bendine göre, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterlerinin yükseköğretim diplomasına sahip olması gerekirken, gerek Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in 5'inci maddesinin (a) bendi ve gerekse Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 7'nci maddesinin ilk fıkrasının (a) bendine göre şube müdürü olabilmek için en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olunması gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreteri kadroları mevcut yönetim hiyerarşisi içerisinde üst görev veya alt görev olarak konumlandırmadığı gibi yönetim birimlerinin kuruluşu, örgütlenmesi, görev ve yetki alanı ile yöneticilerinin atanma usulleri değerlendirildiğinde fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterini şube müdüründen daha üst veya dengi görev olarak kabul etmek mevzuatın sözüne ve ilkelerine uygun değildir.



Nitekim 12.11.2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mülga Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlan Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Hizmet grupları" başlıklı 5'inci maddesinde, görevde yükselmeye tabi kadrolar sayılırken, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreteri, şube müdüründen önce sayılarak üst görev olarak düzenlenmiş iken 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreteri görev grupları arasından çıkarılmıştır. Mevzuattaki bu değişiklik, kanun koyucunun fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreteri görevlerini mevcut yönetim hiyerarşisi içerisinde üst görev veya alt görev olarak konumlandırmadığını göstermektedir.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, görevde yükselmeye tabi kadrolar beş farklı grupta toplanmış ve en üst kadrodan başlayarak beş bent halinde "sayma tekniği" kullanılarak sıralanmıştır. Buna karşın fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreteri kadroları görevde yükselmeye tabi kadrolar ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmamıştır.

Görevde yükselme, memurun en alt düzey görev grubundan Yönetmelik kapsamındaki yönetim hiyerarşisinde en üst düzeye kadar liyakat ve kariyer olarak çıkabilme imkanı sağlayan bir mekanizmadır. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle hiyerarşik sıralama dışına çıkarılan fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreteri kadrolarından bu Yönetmeliğe tabi kadrolara sınavsız atama yapılması Yönetmeliğe aykırılık teşkil edecektir.

Sonuç olarak; öncelikle yüksekokul sekreteri olarak atanan ...'ün bu kadroda kısa bir süre çalıştıktan sonra atanma tarihinde geçerli olan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde şube müdürlüğü kadrosu için öngörülen görevde yükselme sınavında başarılı olma ve alt görevlerde en az 3 yıl çalışmış olma şartlarını sağlamadan şube müdürlüğü kadrosuna atanması söz konusu mevzuata aykırı olduğundan, kendisine bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ödemede bulunulması sonucu 5018 sayılı Kanunun 71/g maddesi kapsamında İlamda hesaplandığı tutarda kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşılmıştır.

...'in şube müdürlüğüne atandığı tarihte geçerli olan 2005 tarihli (12.11.2005 tarih ve 25991 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış) "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümlerinde;

5'inci maddesinde "şube müdürü" görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayılmıştır.

"Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 7'nci maddesinde;

"Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan az olmamak,



c) İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az iki yılını geçirmek kaydıyla üç yıl hizmeti bulunmak,

d) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak, gerekir."

"Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 8'inci maddesinde;

"Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

.

b) Özel Kalem Müdürü, Çiftlik Müdürü, Yurt Müdürü, Hastane Müdürü, İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Avukat, Çözümleyici, Baş Hemşire, Müdür Yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde çalışıyor olmak, . şarttır."

"Görev grupları arasındaki geçişler" başlıklı 24'üncü maddesinde;

"Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arasındaki görevde yükselme niteliğindeki geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir..." denilmiştir.

2005 tarihli Yönetmelik hükümlerine göre de görevde yükselmeye tabi kadrolardan olan şube müdürlüğü kadrosuna atanacak bir kişinin Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen hem genel hem de özel şartları bir arada taşıması gerekmektedir. Diğer yandan, 2005 tarihli Yönetmelik'in "Hizmet grupları" başlıklı 5'inci maddesinde, "Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri, Enstitü Sekreteri" Yönetim Hizmetleri Grubu içindeki görevde yükselmeye tabi kadrolar olarak konumlandırıldığından; ...'in 03.09.2012 tarihindeki enstitü sekreteri kadrosundan şube müdürü kadrosuna atanmasını mülga Yönetmelik'in 24'üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirmek uygun olacaktır. ...'in şube müdürlüğüne atandığı tarih itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartı ile en az 4 yıllık yüksek öğrenim şartını taşıdığı, ancak mülga Yönetmeliğin görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel ve özel şartları düzenleyen 7'nci maddesindeki görevde yükselme sınavında başarılı olma şartı hariç, 7'nci ve 8'inci maddesinde belirtilen "yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az iki yılını geçirmek kaydıyla üç yıl hizmeti bulunmak" ve "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Avukat, Çözümleyici, Baş Hemşire, Müdür Yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde çalışıyor olmak" şartlarını taşımadığı anlaşılmaktadır.

2005 tarihli mülga Yönetmeliğin "Görev grupları arasındaki geçişler" başlıklı 24'üncü maddesinde kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlerle aynı düzey görevlere veya alt düzey görevlere sınavsız atanmaya ilişkin istisnai bir hüküm getirilmiş olup, bu hükümlerde daha önce bulunulan görevlerden aynı düzey görevlere veya alt düzey görevlere geçişte sadece sınav şartının aranmayacağından bahsedilmiştir. Enstitü sekreteri ...'in şube müdürü olarak atanmasında 2005 tarihli mülga Yönetmeliğin 24'üncü maddesine istinaden sınav şartı aranmasa da Yönetmeliğin 7 ve 8'inci maddelerinde belirtilen diğer şartların (yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında belirli görevlerde ve belirli sürede çalışmış olmanın) aranması mevzuat gereğidir.

Sonuç olarak; öncelikle enstitü sekreteri olarak atanan ...'in bu kadroda kısa bir süre çalıştıktan sonra atanma tarihinde geçerli olan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerinde -görevde yükselmeye tabi- şube müdürlüğü kadrosu için öngörülen "belirli görevlerde ve belirli sürede çalışmış olma" şartını sağlamadan şube müdürü olarak atanması söz konusu mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan, kendisine bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ödemede bulunulması sonucu 5018 sayılı Kanunun 71/g maddesi kapsamında İlamda hesaplandığı tutarda kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşılmıştır.

Sorumluluk yönünden inceleme:

İlam hükmünde atama kararlarını imzalayan üst yönetici ... (Rektör) ile Üst Yönetici ... (Rektör Vekili) kamu zararından tek başına sorumlu tutulmuştur. Sorumlular atama işlemini onaya sunan, uygun görüş veren görevlilerin de sorumluluğa dahil edilmesi gerektiğini iddia etmektedirler. Ayrıca Rektör Vekili ..., 1 veya 2 günlüğüne vekalet ettiği Rektörlük makamında sadece işleyişi devam ettirdiği, Rektör gibi davranarak inisiyatif almasının mümkün olmadığını belirterek, şahsi sorumluluğuna da itiraz etmiştir.

Somut olayda, atama işlemlerine dayanak teşkil eden temel norm 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Atamalar" başlıklı 52'nci maddesidir. Bu Kanun maddesinde aynen;

"Atama esasları:

a. Genel Sekreter ile daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak Yükseköğretim Üst Kuruluşunun Başkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından atanır. Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterinin atanması, ilgili dekan ve müdürün önerisi üzerine rektör tarafından yapılır." denilmiştir.

Üniversitelerde şube müdürü ataması, yönetim kurulunun görüşü alınarak üniversite üst yöneticisi konumunda bulunan rektör tarafından yapılmaktadır. Kanunun 52'nci maddesinde belirtilen "üniversite yönetim kurulu görüşü" danışma ve hazırlık işlemi mahiyetindedir. Atama işlemi, rektörün onayı olmadan hukuki sonuç doğurmamaktadır. Bu nedenle de atama işlemlerine olur veren üst yöneticilerin (rektör'lerin) mevzuata aykırı atama işleminden doğrudan ve münferiden sorumluluğu bulunmaktadır. Ayrıca asilin yerine mevzuatında öngören usulle vekaleten atanan kişi asilin tüm yetki ve sorumluluklarını taşıyacağından atama yetkisini kullanarak işlemi gerçekleştiren rektör vekilinin de mali sorumluluğu tamdır. Dolayısıyla ilam maddesindeki sorumluluk hükmünün isabetli olduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla ... ve ...'in Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliklerinde şube müdürlüğü kadrosu için belirtilen şartların tümünü sağlamadığı halde söz konusu kadroya atanması mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden ve hatalı atama işlemleri nedeniyle kamu zararına sebebiyet verildiğinden, sorumluların konu ile ilgili esas ve sorumluluk iddiaları reddedilerek, 69 sayılı İlamın 3'üncü maddesi ile verilen ... TL tutarındaki tazmin hükmünün TASDİKİNE,

(Temyiz Kurulu Başkanı-.... Daire Başkanı ... ile .... Daire Başkanı ..., Üye ..., Üye ..., Üye ..., Üye ... ve Üye ...'in aşağıda yazılı azınlık görüşleri karşısında) oy çokluğuyla,

6085 sayılı Kanunun 57'nci maddesi gereği bu Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sayıştay'da karar düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

Karar verildiği 21.02.2024 tarih ve 56487 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.





