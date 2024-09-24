Sayıştay: Boş dekan kadrosuna görevlendirilenlere bu kadronun tüm mali hakları verilir

Sayıştay'ın bu önemli kararında şu hususlara vurgu yapılmıştır



Burada, öncelikle, "Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır." hükmünün, dekanlık kadrosunun dolu veya boş ayrımı olmaksızın her iki durumda da vekaleten atama işleminde uygulanabilir bir kural olup olmadığına bakılması gerekmektedir.

Söz konusu hükümde, dekan yardımcılarının dekana vekalet etmesi, dekanın "görevi başında olmadığı zaman" şartına bağlanmaktadır. Burada, bir kadronun boş olması haline (dekanlık/kadro) değil, o kadroda görev yapan bir kişinin (dekan/şahıs) görevinin başında olmadığı bir zaman dilimine işaret edilerek, dekan yardımcısının dekana vekalet etmesi ile dekanın görevi başında bulunamadığı zaman dilimi arasında bir illiyet bağı kurulmuştur.

Dekanın kanuni izin, geçici görev, hastalık, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma gibi geçici süreliğine görevi başında bulunamadığı hallerde, dekan yardımcılarının görevi devam ettiğinden, böyle bir durumda 2547 sayılı Kanunun 16/a maddesinin düzenlediği (6 aylık) vekalet görevlendirmesi usulünün uygulanabileceği görülmektedir. Ancak sayılan hallerin dışında, dekanın ölüm, emeklilik, istifa, görevden alınma, başka bir yere atanma gibi sebeplerle dekanlık kadrosu daimi boşaldığında dekan yardımcılarının da görevi kendiliğinden biteceğinden, 2547 sayılı Kanunun 16/a maddesinin düzenlediği vekalet görevlendirmesi usulünün uygulanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla somut olaydaki dekan vekili atamasını, benzetme yoluyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki boş kadroya vekaleten görevlendirme, 2547 sayılı Kanun'da yer alan "Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder." hükmünü de geçici boşalmalar halinde dolu kadroya vekaleten görevlendirme olarak değerlendirmek gerekir.

Esasen, ne 2547 sayılı Kanunda ne de 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nda boşalan dekan kadrosuna 657 sayılı Kanunda olduğu gibi vekaleten atanma usulü düzenlenmemiştir. Ancak somut olayda kamu hizmetlerinin sürekliliği ilkesi çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından (Rektörün teklifi ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun uygun görüşü ve onayı ile) dekanlık görevine vekaleten görevlendirme yapılmıştır. Burada asaleten atamaya yetkili makamın usule uygun olarak vekaleten atamaya da yetkili olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır. Ayrıca dekan vekilinin, asilde aranan akademik koşulları taşıdığı da görülmektedir. Kanunda belirtilen normal atama usulüne göre bazı eksiklikler olması (Rektör'ün 3 aday belirtmemesi, 3 yıllığına atama yapılmaması), vekaleten görevlendirilen kişiye 2914 sayılı Kanunda dekanlık görevine ait maaş unsurlarının ödenmesine engel teşkil etmez. Dolayısıyla somut olaydaki dekan vekili görevlendirmesinin, 2547 sayılı Kanunun 16/a maddesinde belirtilen normal usulle atama kapsamında kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenlerle, dekan vekili ataması mevzuatına uygun olduğundan, ilgili Kanunda dekana ait maaş unsurlarının (ek gösterge aylığı, idari görev ödeneği, üniversite ödeneğinin) vekaleten atanan kişiye ödenmesiyle herhangi bir kamu zararına sebebiyet verilmemiştir.



Yılı: 2019

Daire4

Dosya No:49197

Tutanak No: 56486

Tutanak Tarihi: 24.02.2024

KARAR



Konu: Dekanlık görevini yürütmek üzere vekaleten görevlendirilen kişiye 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nda dekanlık görevi için öngörülen ödemelerin (ek gösterge aylığı, idari görev ödeneği, üniversite ödeneği) yapılması.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:



Somut olay:



Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. ...'nun istifası üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 17.05.2019 tarih ve 37410 sayılı yazısı ile Prof. Dr. ...'un 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 16/a maddesi uyarınca dekanlık görevini vekaleten yürütmesi uygun görülmüştür. Dekanlık görevine vekaleten atanan adı geçen kişiye 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nda dekanlık görevine ait ek gösterge aylığı, idari görev ve üniversite ödeneği ödenmiştir.

İlam hükmünde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 16/a maddesinde mevcut dekanın görevden alınması halinde normal usulle dekan atanmasından ya da dekan yardımcılarından birinin 6 ay süreyle vekaleten görev yapmasından bahsedildiği, bu usullerin dışında dekan yardımcısı da olmayan bir öğretim üyesinin dekan vekili olarak atanmasının mevzuat hükmüne aykırı olduğu ve mevzuatta olmayan bir usule atanan dekan vekiline bu göreve ait maaş unsurlarının ödenmesi kamu zararına sebebiyet verdiğinden, hesaplanan kamu zararının tazminine hükmedilmiştir.

Mevzuat:



2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Dekan" başlıklı 16'ncı maddesinin a- fıkrasında;



"a. (Değişik: 14/4/1982 - 2653/2 md.) Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.



Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. (Ek: 2/1/1990 - KHK - 398/2 md.; Değiştirilerek Kabul: 7/3/1990 - 3614/2 md.) Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir.



Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.



Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır." denilmektedir.



18.02.1982 tarih ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin "Dekan" başlıklı 8'inci maddesinin a- fıkrasında;

"Dekan

MADDE 8. a) Atanması: (Değişik:RG-4/1/1994-21808) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.



Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.

Dekan yardımcıları dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir dekan atanır." denilmektedir.

Yukarıya alınan madde hükümlerine göre dekanı "atamaya yetkili makam" Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olup, atama işlemi maddede sayılan şartları taşıyanlar arasından "normal usul" ile gerçekleştirilmektedir. Maddenin devamında ise dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birinin vekalet edeceği, vekaletin altı aydan fazla sürmesi durumunda ise yeni bir dekan atanacağı belirtilmektedir.

Burada, öncelikle, "Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır." hükmünün, dekanlık kadrosunun dolu veya boş ayrımı olmaksızın her iki durumda da vekaleten atama işleminde uygulanabilir bir kural olup olmadığına bakılması gerekmektedir.

Söz konusu hükümde, dekan yardımcılarının dekana vekalet etmesi, dekanın "görevi başında olmadığı zaman" şartına bağlanmaktadır. Burada, bir kadronun boş olması haline (dekanlık/kadro) değil, o kadroda görev yapan bir kişinin (dekan/şahıs) görevinin başında olmadığı bir zaman dilimine işaret edilerek, dekan yardımcısının dekana vekalet etmesi ile dekanın görevi başında bulunamadığı zaman dilimi arasında bir illiyet bağı kurulmuştur.

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde; "Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer." denilerek, dekanın görevi sona erdiğinde dekan yardımcılarının görevinin de buna bağlı olarak sona ereceği vurgulanmıştır.

Buradan hareketle; dekanın kanuni izin, geçici görev, hastalık, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma gibi geçici süreliğine görevi başında bulunamadığı hallerde, dekan yardımcılarının görevi devam ettiğinden, böyle bir durumda 2547 sayılı Kanunun 16/a maddesinin düzenlediği (6 aylık) vekalet görevlendirmesi usulünün uygulanabileceği görülmektedir. Ancak sayılan hallerin dışında, dekanın ölüm, emeklilik, istifa, görevden alınma, başka bir yere atanma gibi sebeplerle dekanlık kadrosu daimi boşaldığında dekan yardımcılarının da görevi kendiliğinden biteceğinden, 2547 sayılı Kanunun 16/a maddesinin düzenlediği vekalet görevlendirmesi usulünün uygulanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla somut olaydaki dekan vekili atamasını, benzetme yoluyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki boş kadroya vekaleten görevlendirme, 2547 sayılı Kanun'da yer alan "Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder." hükmünü de geçici boşalmalar halinde dolu kadroya vekaleten görevlendirme olarak değerlendirmek gerekir.

Esasen, ne 2547 sayılı Kanunda ne de 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nda boşalan dekan kadrosuna 657 sayılı Kanunda olduğu gibi vekaleten atanma usulü düzenlenmemiştir. Ancak somut olayda kamu hizmetlerinin sürekliliği ilkesi çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından (Rektörün teklifi ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun uygun görüşü ve onayı ile) dekanlık görevine vekaleten görevlendirme yapılmıştır. Burada asaleten atamaya yetkili makamın usule uygun olarak vekaleten atamaya da yetkili olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır. Ayrıca dekan vekilinin, asilde aranan akademik koşulları taşıdığı da görülmektedir. Kanunda belirtilen normal atama usulüne göre bazı eksiklikler olması (Rektör'ün 3 aday belirtmemesi, 3 yıllığına atama yapılmaması), vekaleten görevlendirilen kişiye 2914 sayılı Kanunda dekanlık görevine ait maaş unsurlarının ödenmesine engel teşkil etmez. Dolayısıyla somut olaydaki dekan vekili görevlendirmesinin, 2547 sayılı Kanunun 16/a maddesinde belirtilen normal usulle atama kapsamında kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenlerle, dekan vekili ataması mevzuatına uygun olduğundan, ilgili Kanunda dekana ait maaş unsurlarının (ek gösterge aylığı, idari görev ödeneği, üniversite ödeneğinin) vekaleten atanan kişiye ödenmesiyle herhangi bir kamu zararına sebebiyet verilmemiştir.

Bu itibarla; temyiz itirazları kabul edilerek, 69 sayılı İlamın 10'uncu maddesi ile verilen ... TL'lik tazmin hükmünün 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca BOZULMASINA ve belirtilen hususlar değerlendirilerek yeni bir hüküm tesisinin temini için dosyanın DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,

(.. Daire Başkanı ... ile Üye ..., Üye ... ve Üye ...'in aşağıda yazılı azınlık görüşleri karşısında) oy çokluğuyla,

Karar verildiği 21.02.2024 tarih ve 56486 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

