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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 9.774,49 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 18:31, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 18:31
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 62,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,66 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,53 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın yüzde 61 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 39 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in atacağı adımın büyüklüğüne yönelik belirsizlikler nedeniyle para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ikinci el konut satışlarının öne çıkacağını dile getiren analistler, BoE'nin yarınki toplantıda politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu arada AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

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