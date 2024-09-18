Altının kilogram fiyatı 2 milyon 873 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 863 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 873 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 873 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 868 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 758 milyon 527 bin 892,52 lira, işlem miktarı ise 1.329,68 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 815 milyon 672 bin 245,02 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, VakıfBank, Garanti BBVA ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: