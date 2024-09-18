Dolar günü yükselişle kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 17:20, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 17:30
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,0630
|34,0640
|34,0990
|34,1000
|Avro
|37,9400
|37,9410
|37,9750
|37,9760
|Sterlin
|44,9540
|44,9840
|45,1080
|45,1220
|İsviçre frangı
|40,2240
|40,2270
|40,3800
|40,3890
|ANKARA
|ABD doları
|34,0330
|34,1130
|34,0690
|34,1490
|Avro
|37,9000
|37,9800
|37,9350
|38,0150
|Sterlin
|44,8940
|45,1040
|45,0480
|45,2580