Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,0630 34,0640 34,0990 34,1000 Avro 37,9400 37,9410 37,9750 37,9760 Sterlin 44,9540 44,9840 45,1080 45,1220 İsviçre frangı 40,2240 40,2270 40,3800 40,3890 ANKARA ABD doları 34,0330 34,1130 34,0690 34,1490 Avro 37,9000 37,9800 37,9350 38,0150 Sterlin 44,8940 45,1040 45,0480 45,2580