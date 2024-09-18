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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 12:58, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 12:59
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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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