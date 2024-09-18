MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 12:58, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 12:59
MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi.
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.