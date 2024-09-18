Türkiye'de bu yaz 76 milyon insan aşırı sıcakların etkisinde kaldı

Ticaret Bakanlığı: İsrail için gümrük sistemi kapalıdır
Ticaret Bakanlığı: İsrail için gümrük sistemi kapalıdır
İhracatçılara yeni finansman destek paketi geliyor
İhracatçılara yeni finansman destek paketi geliyor
'Yapı denetim sistemi' ile 1 milyondan fazla bina denetlendi
'Yapı denetim sistemi' ile 1 milyondan fazla bina denetlendi
Cep telefonları, bilgisayarlar uzaktan patlatılabilir mi? Prof. Kuzu'dan açıklama
Cep telefonları, bilgisayarlar uzaktan patlatılabilir mi? Prof. Kuzu'dan açıklama
Yumurtada yeni uygulama! Artık üzerinde son tüketim tarihi yazmayacak
Yumurtada yeni uygulama! Artık üzerinde son tüketim tarihi yazmayacak
Maliye sahte fatura kesenleri kıskaca aldı: 3 milyar TL'lik tespit
Maliye sahte fatura kesenleri kıskaca aldı: 3 milyar TL'lik tespit
Hayalet sınıf kuran özel okullara ciddi yaptırımlar geliyor
Hayalet sınıf kuran özel okullara ciddi yaptırımlar geliyor
Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de risk bulunmuyor
Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de risk bulunmuyor
Altın FED kararı öncesi rekor seviyelere yükseldi (18 Eylül 2024)
Altın FED kararı öncesi rekor seviyelere yükseldi (18 Eylül 2024)
Ticari elektronik iletilerin kaydedilmesine ilişkin yeni düzenleme
Ticari elektronik iletilerin kaydedilmesine ilişkin yeni düzenleme
Elektrikli otomobiller için yerli powerbank
Elektrikli otomobiller için yerli powerbank
Erdoğan'dan kurmaylarına kılıçlı yemin mesajı
Erdoğan'dan kurmaylarına kılıçlı yemin mesajı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Naci Görür şehir ve ilçe ismi verdi: 7 büyüklüğünde deprem yolda
Naci Görür şehir ve ilçe ismi verdi: 7 büyüklüğünde deprem yolda
Nakit parası olan konuta koştu!
Nakit parası olan konuta koştu!
Malatya ve Adıyaman'da deprem
Malatya ve Adıyaman'da deprem
İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlattı: 11 ölü, 4 bin yaralı
İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlattı: 11 ölü, 4 bin yaralı
Şanlıurfa'da, polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma
Şanlıurfa'da, polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma
Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak
Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak
Tutuklanan yenge Hediye Güran, cep telefonunu değiştirmiş
Tutuklanan yenge Hediye Güran, cep telefonunu değiştirmiş
DMM, 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasını yalanladı
DMM, 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasını yalanladı
AK Partili Demiröz: 657 sayılı Yasada düzenleme yapmalıyız
AK Partili Demiröz: 657 sayılı Yasada düzenleme yapmalıyız
Diyanet'ten Diyarbakır Tavşantepe imamına soruşturma
Diyanet'ten Diyarbakır Tavşantepe imamına soruşturma
SGK'den 'çift ödeme iadesi' başlıklı sahte e-postalar hakkında açıklama
SGK'den 'çift ödeme iadesi' başlıklı sahte e-postalar hakkında açıklama
Bakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu açıklaması
Bakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu açıklaması
Ticaret Bakanı Bolat tek haneli enflasyon için tarih verdi
Ticaret Bakanı Bolat tek haneli enflasyon için tarih verdi
MEB'den ilkokullar için yeni öğretmen kılavuz kitapları
MEB'den ilkokullar için yeni öğretmen kılavuz kitapları
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Narin'in ölüm nedeni belli oldu
Narin'in ölüm nedeni belli oldu
Kıskaç-28 operasyonu: 5 eski hakim, 2 eski emniyet personeli yakalandı
Kıskaç-28 operasyonu: 5 eski hakim, 2 eski emniyet personeli yakalandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'de bu yaz 76 milyon insan aşırı sıcakların etkisinde kaldı

Türkiye'de bu yaz 1970'den beri görülen en sıcak yaz olarak kayıtlara geçerken, 76 milyon insan bu dönemde iklim değişikliğinin yol açtığı ve insan sağlığı için potansiyel riskli kabul edilen en az 30 günlük aşırı sıcaklıklara maruz kaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 13:10, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:11
Yazdır
Türkiye'de bu yaz 76 milyon insan aşırı sıcakların etkisinde kaldı

Uluslararası araştırma kuruluşu Climate Central bilim insanları, günlük yerel sıcaklık ilişkilendirme sistemleri İklim Değişim Endeksi (CSI) kapsamında, bu yaz Türkiye'de iklim değişikliğinin aşırı sıcaklar üzerindeki etkisini ve sıcaklardan etkilenen nüfusu analiz etti.

Dünyada fosil yakıt kullanımından kaynaklanan iklim değişikliğinin, günlük sıcaklık değerlerini nasıl değiştirdiğini ölçümleyen CSI'ın merkezi sıfır olarak alınıyor. Bir bölgedeki sıcaklık değeri için CSI seviyesinin sıfır olması, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin sıcaklık üzerinde tespit edilebilir bir etkisi olmadığını gösteriyor.

Pozitif CSI seviyeleri (1-5), sıcaklıklarda iklim değişikliğinin tespit edilebilir etkisi olduğu anlamına geliyor. CSI 1 seviyesi, iklim değişikliğinin tespit edilebilir etkisi olduğu ve bu nedenle sıcaklığın normalden yüksek olması ihtimalinin 1,5 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. CSI 2 ve üstü seviyeler, sıcaklık değerlerinin normalden daha yüksek seyretmesi olasılığının 2 kat veya 3 kat daha fazla olduğuna işaret ediyor.

Mersin 90 gün sıcakların etkisinde kaldı

Climate Central'ın paylaştığı analize göre, haziran-ağustos döneminde Türkiye'de 76 milyon insan (nüfusun yüzde 88'i) iklim değişikliği nedeniyle en az üç kat daha (CSI 3 seviyesi) olası hale gelen ve insan sağlığı için riskli olarak kabul edilen en az 30 günlük aşırı sıcaklara maruz kaldı.

Mersin, Adana, Denizli, Diyarbakır ve İzmir, iklim değişikliğinin yol açtığı yüksek sıcaklardan en uzun süre etkilenen şehirler oldu. Bu dönemde Mersin 90 gün, Adana 82 gün, Denizli 75 gün, Diyarbakır 71 gün ve İzmir 53 gün boyunca CSI 3 ve üzeri seviye sıcaklıkların etkisinde kaldı.

Bu sıcaklıklar İstanbul'da ise 47, Bursa'da 46, Konya ve Balıkesir'de 44, Ankara'da 41, Samsun'da 31 ve Kayseri'de 17 gün boyunca etkisini hissettirdi.

Türkiye'de 1970'den beri ölçülen en sıcak yaz

Analize göre Türkiye, büyük ölçüde iklim değişikliğinin etkisiyle en az 1970'den beri en sıcak haziran-ağustos dönemini yaşadı.

Ortalama sıcaklıklar yılın bu dönemi için normalden 2 derece daha sıcaktı. Bu üç ay boyunca, Türkiye'de iklim değişikliği nedeniyle normalin üstünde sıcaklıklar görülme ihtimalinin en az üç kat arttığı değerler kaydedildi.

72 ülke en sıcak yazı yaşadı, dünyada 2 milyar insan aşırı sıcaklardan etkilendi

Haziran-ağustos döneminde dünyada 2 milyar insan, iklim değişikliğinden kaynaklanan ve insan sağlığını tehdit eden en az 30 gün süreli yüksek sıcaklara maruz kaldı. Bu da dünyada her dört kişiden birinin aşırı sıcakların etkisinde kaldığı anlamına geliyor.

Dünyada kayıtlardaki en sıcak gün olan 22 Temmuz'da 3,6 milyar insan (küresel nüfusun yüzde 45'i) CSI 3 ve daha yüksek seviyede sıcaklığa maruz kalırken, küresel sıcaklıkların zirve yapmasıyla 13 Ağustos'ta 4,1 milyar insan aşırı sıcak havayla karşı karşıya kaldı.

Bu dönemde dünyada 72 ülkede iklim değişikliğinin etkisiyle 1970'den beri en sıcak yaz kayıtlara geçti.

Bunlar arasında, Yunanistan, Çin, Japonya, Suudi Arabistan, Slovakya, Sırbistan, Romanya, Moldova, Güney Kore, Katar, İran, Macaristan, Mısır, Kamerun ve Hırvatistan dahil dünyanın her bölgesinden ülkeler yer aldı.

Kuzey yarımkürede 180 şehir haziran-ağustos döneminde en az bir aşırı sıcak hava dalgası yaşadı. Bu sıcak hava dalgalarının yaşanma olasılığı özellikle kömür, petrol ve gaz kullanımının yol açtığı kirlilik nedeniyle 21 kat arttı.

Climate Central Başkan Yardımcısı Andrew Pershing, iklim değişikliğinin yol açtığı yüksek sıcaklıkların yaz dönemi boyunca dünya genelinde milyarlarca insanın sağlığını tehlikeye attığını belirterek, "Hiçbir bölge, ülke ya da şehir fosil yakıtların yarattığı ölümcül tehditlere karşı güvende değil." uyarısında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber