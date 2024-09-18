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Instagram'dan 18 yaşından küçükler için 60 dakika uygulaması

Instagram tarafından yapılan duyuruda, reşit olmayan kullanıcılar için "Genç hesapları" adı verilen uygulama kapsamında belirli özelliklere erişim kısıtlaması getirileceği bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 13:55, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:59
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Instagram'dan 18 yaşından küçükler için 60 dakika uygulaması

Instagram, reşit olmayan kullanıcılarına yönelik yeni çalışmasını sahibi Meta'nın web sitesinden duyurdu.

Duyuruda, Meta yetkilileri, 'genç hesaplarının' diğer ülkeler ile birlikte Türkiye'de de Ocak ayından itibaren kullanılmaya başlayacağını belirtti.

YENİ ÖNLEMLER NELERİ İÇERİYOR

Yetkililerce yapılan açıklamada, 'genç hesapları' ile birlikte şu önlemlerin aktif olacağı kaydedildi:

- 'Genç hesap' kullanıcılarının hesaplarının otomatik gizli olacağı ve bu kapsamda, yalnızca kullanıcıların kabul ettiği takipçilerin paylaştıkları içerikleri görebileceği aktarıldı.

- Yeni kısıtlamalar ile birlikte reşit olamayan bireylerin Keşfet ve Reels alanlarda karşılarına çıkabilecek içerikler filtrelenecek. Bu şekilde, bu yaş gurubundaki kullanıcıların "hassas içerikler" olarak adlandırılan şiddet ve kozmetik ürün reklamları gibi içeriklerden korunması sağlanacak.

- Bu hesaba sahip olan 18 yaş altı kullanıcıların artık yalnızca takipleştikleri kişilerle mesajlaşabileceği ve etkileşime geçebileceği bildirildi.

- 18 yaşından küçüklere 60 dakika uyarısı

- Bir diğer yenilikte ise, zaman uyarısı yer alıyor. Böylece, günlük 60 dakikayı aşan genç hesap kullanıcılarına uygulamadan çıkmalarını söyleyen bildirimler gönderilecek.

- Ayrıca, dikkat çeken yeni bir özellik ise 'uyku modu' kısıtlaması oldu. Bu özellikte, gelen bildirimlerin sessize alınacağı ve mesajlara otomatik yanıt verileceği bildirildi. Uyku modunun, akşam 10 ile sabah 7 arası aktif olacağı belirtildi.

ARTIK KONTROL EVBEVENYLERDE

Instagram'ın duyurduğu yeni özellikler ile birlikte ebeveynler artık tam olarak kontrolü ele alabilecek.

'Genç hesap' kapsamında kullanıcıların ebeveynleri, çocuklarının hesaplarını denetleyerek, ayarlarını yönetebilecek.

İsteyen ebeveynler ise, ayarları kendilerinin yönetmelerine izin verebilecek.

Yeni kısıtlama ile birlikte ebeveynler, çocuklarının hangi içeriklerle ilgili başlıkları seçtiğini görebilecek ve son bir haftada hangi kullanıcılar ile mesajlaştıklarına göz atabilecek. Ancak mesajların içeriğine erişim sağlanamayacak.

Ayrıca, ebeveynler çocuklarının uygulamayı kullanma sürelerini belirleyip, belirli saat aralıklarında Instagram'a girmelerini de engelleyebilme hakkına sahip olacak.

KISITLI HESAPLARA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Öte yandan, genç hesap yerine erişkin hesaplarına kayıt olmak isteyen gençlere yönelik de önlem almayı unutmayan Meta, sitesinde yer verdiği bilgilerde, yetişkin doğum tarihiyle platforma kaydolan 18 yaş altı kişilerin tespit edilip, hesaplarının kısıtlı hesaplara dönüştürüleceğini açıkladı.

YÜRÜLÜĞE GİRMEYE BAŞLADI

Yeni hesapların, 17 Eylül'den itibaren ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da yürürlüğe girdiği öğrenildi.

Ayrıca, Avrupa Birliği'nde de 2024'ün sonuna doğru yürürlüğe gireceği belirtildi.

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