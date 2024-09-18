YÖK Başkanı: İstihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesi sürecek
YÖK Başkanı: İstihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesi sürecek
Erdoğan: Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili tartışma yok
Erdoğan: Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili tartışma yok
Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırının nasıl gerçekleştirildiği ortaya çıktı
Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırının nasıl gerçekleştirildiği ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı: İsrail için gümrük sistemi kapalıdır
Ticaret Bakanlığı: İsrail için gümrük sistemi kapalıdır
Kontrol noktasında motosikletin çarptığı askerimiz şehit oldu
Kontrol noktasında motosikletin çarptığı askerimiz şehit oldu
İhracatçılara yeni finansman destek paketi geliyor
İhracatçılara yeni finansman destek paketi geliyor
'Yapı denetim sistemi' ile 1 milyondan fazla bina denetlendi
'Yapı denetim sistemi' ile 1 milyondan fazla bina denetlendi
Cep telefonları, bilgisayarlar uzaktan patlatılabilir mi? Prof. Kuzu'dan açıklama
Cep telefonları, bilgisayarlar uzaktan patlatılabilir mi? Prof. Kuzu'dan açıklama
Yumurtada yeni uygulama! Artık üzerinde son tüketim tarihi yazmayacak
Yumurtada yeni uygulama! Artık üzerinde son tüketim tarihi yazmayacak
Maliye sahte fatura kesenleri kıskaca aldı: 3 milyar TL'lik tespit
Maliye sahte fatura kesenleri kıskaca aldı: 3 milyar TL'lik tespit
Hayalet sınıf kuran özel okullara ciddi yaptırımlar geliyor
Hayalet sınıf kuran özel okullara ciddi yaptırımlar geliyor
Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de risk bulunmuyor
Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de risk bulunmuyor
Altın FED kararı öncesi rekor seviyelere yükseldi (18 Eylül 2024)
Altın FED kararı öncesi rekor seviyelere yükseldi (18 Eylül 2024)
Ticari elektronik iletilerin kaydedilmesine ilişkin yeni düzenleme
Ticari elektronik iletilerin kaydedilmesine ilişkin yeni düzenleme
Elektrikli otomobiller için yerli powerbank
Elektrikli otomobiller için yerli powerbank
Erdoğan'dan kurmaylarına kılıçlı yemin mesajı
Erdoğan'dan kurmaylarına kılıçlı yemin mesajı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Naci Görür şehir ve ilçe ismi verdi: 7 büyüklüğünde deprem yolda
Naci Görür şehir ve ilçe ismi verdi: 7 büyüklüğünde deprem yolda
Nakit parası olan konuta koştu!
Nakit parası olan konuta koştu!
Malatya ve Adıyaman'da deprem
Malatya ve Adıyaman'da deprem
İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlattı: 11 ölü, 4 bin yaralı
İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlattı: 11 ölü, 4 bin yaralı
Şanlıurfa'da, polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma
Şanlıurfa'da, polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma
Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak
Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak
Tutuklanan yenge Hediye Güran, cep telefonunu değiştirmiş
Tutuklanan yenge Hediye Güran, cep telefonunu değiştirmiş
DMM, 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasını yalanladı
DMM, 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasını yalanladı
AK Partili Demiröz: 657 sayılı Yasada düzenleme yapmalıyız
AK Partili Demiröz: 657 sayılı Yasada düzenleme yapmalıyız
Diyanet'ten Diyarbakır Tavşantepe imamına soruşturma
Diyanet'ten Diyarbakır Tavşantepe imamına soruşturma
SGK'den 'çift ödeme iadesi' başlıklı sahte e-postalar hakkında açıklama
SGK'den 'çift ödeme iadesi' başlıklı sahte e-postalar hakkında açıklama
Bakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu açıklaması
Bakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu açıklaması
Ticaret Bakanı Bolat tek haneli enflasyon için tarih verdi
Ticaret Bakanı Bolat tek haneli enflasyon için tarih verdi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ticaret Bakanlığı: İsrail için gümrük sistemi kapalıdır

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2024 tarihinden sonra ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi veyahut İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmamaktadır. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır" denildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 14:29, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 15:09
Yazdır
Ticaret Bakanlığı: İsrail için gümrük sistemi kapalıdır

Bakanlığın yazılı açıklamasında, İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerinin tamamen durdurulduğu hatırlatıldı.

Kararın, İsrail Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes ilan edene, Gazze'deki halkın ihtiyaçları için yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye ve Gazze'de yeniden imar faaliyetlerinin başlamasına müsaade edilinceye kadar kararlı bir şekilde uygulanacağının vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi:

İhracat ve ithalat rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da şeffaf olarak yayınlanmaktadır. Diğer taraftan, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyat, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının kontrolünde ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleşmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar açıklanmış bulunmaktadır. Söz konusu malların Filistin ile ticaretimize ait olduğu ticaret verilerimizden de anlaşılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin davasındaki pozisyonu, özellikle İsrail ile ticareti kesmiş olması, bütün dünya tarafından bilinmekte ve vicdan ve ahlak sahibi tüm kesimlerce takdir edilmektedir. Ülkemizin Filistin'e yönelik desteği, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve halkımızın cansiperane çabaları için, son olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 16 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Özel Oturumdaki konuşmasında defalarca ülkemize teşekkür etmiştir. Sayın Abbas konuşmasında, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na dahil olma kararını ve "İsrail ile 10 milyar dolarlık ticareti Filistin halkına destek için durdurduğunu" şükranla ifade etmiştir.

'Türkiye'nin ticareti durdurması İsrail tarafından dahi tenkit edilmektedir'

Esasında Filistin'e yönelik mezalime karşı dünyada ticaretini durduran yegane ülke Türkiye'dir ve bu kararlı uygulamamız İsrail tarafından uluslararası kuruluşlar nezdinde de ülkemize karşı bir propaganda malzemesi olarak kullanılmaya çalışılmakta, Türkiye'nin ticareti durdurması İsrail tarafından dahi tenkit edilmektedir. Hal ve gerçek böyle iken, aksi yöndeki haberlerin, açıklamaların, bilgilerin tamamı Filistin davasıyla ya da temel insani değerlerle alakalı olmayan ve itibar edilmemesi gereken yalanlardan ibarettir. Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı zaman zaman ortaya atılan bu yalanların asıl amacının Türkiye'nin genel dış ticaretine ve ekonomik gelişmesine sekte vurmaya çalışmak olduğunun farkındayız.

İsrail Hükümeti derhal ve kalıcı ateşkes ilan edene, Gazze'ye yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye ve Gazze'de yeniden imar faaliyetleri başlayıncaya kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Bununla birlikte Filistin davasının ve zulüm altındaki mazlum coğrafyaların her daim yanında olan ülkemizin bu duruşunun, maksatlı yalan haberler ve İsrail'e hizmet eden kara propagandalarla gölgelenmesine izin verilmeyecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber