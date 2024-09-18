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DGS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, internet sitesinden 2024 Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemlerinin 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 15:05, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 15:28
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DGS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 18 Eylül 2024 tarihinde saat 15.00'den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir. Tercih işlemleri, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

TABLO-1. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları

TABLO-2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

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