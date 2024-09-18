Okul müdürüne silahlı saldırıda bulunan şüpheli yakalandı

Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde 11 Eylül'de, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda eğitim gören çocuğuna sınıf tekrarı yaptırıldığı iddiasıyla okul müdürü Mustafa Örnek ile telefonda tartışan veli S.T. okulun önüne gelip tehdit ederek bahçeye çağırdığı Örnek'e tabancayla bir el ateş etmişti.

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Mustafa Örnek'e silahlı saldırıda bulunan S.T'nin yakalanması için çalışma yürüten Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Kuşadası'nda günlük kiralık bir dairede saklandığını belirledi.

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