'Kuyu-24' operasyonunda yakalanan suç örgütü üyesi 5 kişi tutuklandı

Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yağma", "tehdit", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlamasıyla 5 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, zanlıların çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını kaydetti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik "Kuyu-24" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

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