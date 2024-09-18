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Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 16:27, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 16:34
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan görev alacak.

Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

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