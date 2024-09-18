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'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı' iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 17:53, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 17:54
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'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı' iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı" bilgisinin asılsız olduğu belirtildi.

Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmadığının altı çizilen açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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