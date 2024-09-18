Tupperware iflas başvurusunda bulundu

Şirketten yapılan açıklamada, Tupperware ve bazı iştiraklerinin Delaware'deki mahkemede ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında iflas başvurusu yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Tupperware'in dava süresince faaliyetlerine devam etmek için mahkeme onayı arayacağı belirtilerek, şirketin markasını korumak ve Tupperware'i dijital öncelikli, teknoloji odaklı bir şirkete dönüştürme sürecini ilerletmek amacıyla satışı için mahkeme onayı talep edeceği aktarıldı.

Tupperware Üst Yöneticisi (CEO) Laurie Ann Goldman, son birkaç yılda şirketin finansal durumunun, zorlu makroekonomik ortam nedeniyle ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

Goldman, "Sonuç olarak, birçok stratejik seçeneği değerlendirdik ve bunun en iyi yol olduğuna karar verdik. Bu süreç, paydaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için dijital öncelikli, teknoloji odaklı bir şirkete dönüşümümüzü desteklemek için stratejik alternatifler ararken bize esneklik sağlamayı amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD basınında hafta başında Tupperware'in 700 milyon doları aşan borcu nedeniyle iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığına ilişkin haberler yer almıştı.