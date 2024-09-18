İsrail'in Filistin topraklarında varlığını sonlandırmasını isteyen tasarı BM'de kabul edildi

Lübnan'da telsiz patlamalarında can kaybı 12'ye yükseldi
Lübnan'da telsiz patlamalarında can kaybı 12'ye yükseldi
İUP kapsamında ödenecek ücret 12 bin TL'ye çıkarılacak
İUP kapsamında ödenecek ücret 12 bin TL'ye çıkarılacak
Cinayet davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
Cinayet davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı' iddiası yalanlandı
'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı' iddiası yalanlandı
Bakan Tunç'tan Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsisine ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsisine ilişkin açıklama
'Narin Güran' cinayetinde silinen Whatsapp mesajları verilecek mi?
'Narin Güran' cinayetinde silinen Whatsapp mesajları verilecek mi?
YÖK Başkanı: İstihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesi sürecek
YÖK Başkanı: İstihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesi sürecek
Erdoğan: Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili tartışma yok
Erdoğan: Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili tartışma yok
Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırının nasıl gerçekleştirildiği ortaya çıktı
Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırının nasıl gerçekleştirildiği ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı: İsrail için gümrük sistemi kapalıdır
Ticaret Bakanlığı: İsrail için gümrük sistemi kapalıdır
Kontrol noktasında motosikletin çarptığı askerimiz şehit oldu
Kontrol noktasında motosikletin çarptığı askerimiz şehit oldu
İhracatçılara yeni finansman destek paketi geliyor
İhracatçılara yeni finansman destek paketi geliyor
'Yapı denetim sistemi' ile 1 milyondan fazla bina denetlendi
'Yapı denetim sistemi' ile 1 milyondan fazla bina denetlendi
Cep telefonları, bilgisayarlar uzaktan patlatılabilir mi? Prof. Kuzu'dan açıklama
Cep telefonları, bilgisayarlar uzaktan patlatılabilir mi? Prof. Kuzu'dan açıklama
Yumurtada yeni uygulama! Artık üzerinde son tüketim tarihi yazmayacak
Yumurtada yeni uygulama! Artık üzerinde son tüketim tarihi yazmayacak
Maliye sahte fatura kesenleri kıskaca aldı: 3 milyar TL'lik tespit
Maliye sahte fatura kesenleri kıskaca aldı: 3 milyar TL'lik tespit
Hayalet sınıf kuran özel okullara ciddi yaptırımlar geliyor
Hayalet sınıf kuran özel okullara ciddi yaptırımlar geliyor
Ticari elektronik iletilerin kaydedilmesine ilişkin yeni düzenleme
Ticari elektronik iletilerin kaydedilmesine ilişkin yeni düzenleme
Elektrikli otomobiller için yerli powerbank
Elektrikli otomobiller için yerli powerbank
Erdoğan'dan kurmaylarına kılıçlı yemin mesajı
Erdoğan'dan kurmaylarına kılıçlı yemin mesajı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Naci Görür şehir ve ilçe ismi verdi: 7 büyüklüğünde deprem yolda
Naci Görür şehir ve ilçe ismi verdi: 7 büyüklüğünde deprem yolda
Nakit parası olan konuta koştu!
Nakit parası olan konuta koştu!
Malatya ve Adıyaman'da deprem
Malatya ve Adıyaman'da deprem
İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlattı: 11 ölü, 4 bin yaralı
İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlattı: 11 ölü, 4 bin yaralı
Şanlıurfa'da, polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma
Şanlıurfa'da, polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma
Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak
Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak
Tutuklanan yenge Hediye Güran, cep telefonunu değiştirmiş
Tutuklanan yenge Hediye Güran, cep telefonunu değiştirmiş
DMM, 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasını yalanladı
DMM, 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasını yalanladı
AK Partili Demiröz: 657 sayılı Yasada düzenleme yapmalıyız
AK Partili Demiröz: 657 sayılı Yasada düzenleme yapmalıyız
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail'in Filistin topraklarında varlığını sonlandırmasını isteyen tasarı BM'de kabul edildi

Filistin'in Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna ilk kez sunduğu ve İsrail'in işgal altındaki topraklarda mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 18:57, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 19:05
Yazdır
İsrail'in Filistin topraklarında varlığını sonlandırmasını isteyen tasarı BM'de kabul edildi

Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, mayıs ayında BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kazandığı ilave hakların ardından Genel Kurula ilk karar tasarısını sundu. Tasarı "İşgal altındaki Doğu Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanındaki yasa dışı İsrail eylemleri" başlıklı acil özel oturumda oylandı.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması talep edilen ve 40'tan fazla ülkenin eş sunucu olduğu karar tasarısı 14'e karşı 124 oy ile kabul edildi.

Oylamada 43 ülke çekimser kaldı. ABD, İsrail, Çekya, Arjantin, Macaristan, Fiji, Malavi, Mikronezya, Nauru, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve Tuvalu ret oyu kullandı.

Kabul edilen tasarıda, "İsrail'in daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırmasını ve bunu, karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz." denildi.

İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararları uyarınca işgale son vermesi talebinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenen tasarıda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı telafi etmesi gerektiği de belirtildi.

Tasarıda, bu bağlamda "tüm üye ülkelerden uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini" yerine getirmeleri istendi. Ayrıca Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeleri, İsrail'in oluşturduğu yasa dışı durumu kabul etmemeleri, İsrail'e yardım etmemeleri ve gerekli yaptırımları uygulamaları talep edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber