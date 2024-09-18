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Kaldırımdaki otları temizleyen belediye işçisine çarpan sürücü tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaldırımdaki otları temizlerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye işçisinin cenazesi toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 20:06, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 20:06
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Kaldırımdaki otları temizleyen belediye işçisine çarpan sürücü tutuklandı

Paşabayır Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde A.N.Y. (25) idaresindeki 10 ALY 070 plakalı kamyonet, kaldırım taşları arasındaki yabani otları biçen Bandırma Belediyesi temizlik işleri çalışanı Halil Durmaz'a (31) çarptıktan sonra devrildi.

Ağır yaralanan ve Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- Belediyede tören düzenlendi

Halil Duman için Bandırma Belediyesinde tören düzenlendi.

Halil Duman'ın ailesi ve belediye personelinin katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Duman'ın yaklaşık 2 yıldır belediyede çalıştığını söyledi.

Duman'ın işinde başarılı bir insan olduğunu belirten Mirza, "Sürücü hakkında edindiğimiz bilgiye göre birçok kazaya karışmış. Bu kaza ile ilgili aldığımız bilgi ise şehir içerisinde hız limitinin üzerine çıkmış. Giderken kontrolü kaybetmiş ve arkadaşımıza çarpmış. 'Trafik kazası' diyemiyorum. 'Trafik canavarı' diyorum. Ben kardeşimize Allahtan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Halil Duman'ın cenazesi, Bandırma 100. Yıl Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Bu arada polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü A.N.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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