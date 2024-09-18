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FED 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 21:00, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 21:38
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Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 arasına indirilmesine karar verildiği bildirildi.

- Fed en son 2020'de faiz indirmişti

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel gerçekleşmişti.

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