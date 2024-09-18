Fed'in kararı sonrası altında tarihi rekor

Euro/dolar paritesi ise, 1,1125 seviyesinden 1,1188'e kadar yükseldi.

Ons altın, Fed kararları sonrası yükselişe geçerken; 2600 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Yeni zirvesinin ardından 2583 dolara geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayı toplantısında politika faizini 50 baz puan indirdi. Böylelikle banka, faizi 23 yılın en yüksek seviyesinden indirirken; 4 yılı aşkın süre sonra faiz indirim döngüsüne başlamış oldu. Piyasalar, ilk tepki olarak kararı olumlu gördü.

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