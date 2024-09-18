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Aydın'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

AYDIN'ın Söke ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yakup Önkal (33), yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 23:43, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 23:44
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Aydın'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Söke- Ağaçlı karayolu üzerinde meydana geldi. Söke ilçe merkezinden Ağaçlı istikametine seyir halinde olan Y.G. (72) yönetimindeki 09 ADN 44 plakalı otomobil, Ağaçlı Mahallesi'nden Söke yönüne doğru seyir halinde olan Yakup Önkal yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile çarpıştı. Önkal çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşerek yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Önkal, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Önkal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Y.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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