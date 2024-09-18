Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Yenimahalle ilçesi Gayret Mahallesi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle ihtiyaç olması halinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Bu kapsamda, yarın saat 10.00'dan itibaren, Ahmet Hamdi Caddesi'nin Ahmet Hikmet Caddesi kesişimi ile 95. Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.