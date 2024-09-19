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19 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

19 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 00:07, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 00:10
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19 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Polonya Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Szymon Holownia ile görüşecek.

(TBMM/11.00)

2- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ile ayrı ayrı görüşecek, Fransa'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Paris)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak, Aktekke Camii ve Mümine Hatun Türbesi'ni ziyaret edecek, Gazi Kültür ve Sanat Evi'nde sektör temsilcileriyle görüşecek.

(Karaman/11.00-13.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 19 Eylül Gaziler Günü Programı'na, Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na ve İbrahim Taşel Ortaokulu açılış törenine katılacak.

(Elazığ/11.00-11.30-14.00)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulunun ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.30)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezinde bir araya gelecek.

(Ankara/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankiros 16. Uluslararası Metalurji Fuarı Açılış Töreni'ne, Getmobil Yenileme Merkezi Açılış Töreni'ne, Mef Tekmer Açılış Töreni'ne, The Hood Tekmer Açılış Töreni'ne ve Müsiad Altın Konteyner İhracat Ödülleri Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00-18.45)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını, daha sonra haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Trabzonspor, Bellona Kayserispor'u konuk edecek.

(Trabzon/20.00)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarına Antalya'da devam edilecek. Aliağa Petkimspor, 3. turnuvanın yarı finalinde Fransa temsilcisi Cholet Basket ile karşılaşacak.

(Antalya/21.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turu ilk maçında Çağdaş Bodrumspor, Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Quakenbrück/20.00)

4- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

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