Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 00:11, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 00:16
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/321
Ekli listede yer alan kişiler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen görevlere atanmıştır.
18Eylül 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI