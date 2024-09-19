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Kadını kocası, kocayı da kayınbabası vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aksaray'da bir süre önce eşiyle kavga eden koca, babasının evine yerleşen karısına kurşun yağdırdı. Kadının babası ise damadına ateş açarken, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, koca ise yoğun bakıma alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 18:57, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 18:57
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İddiaya göre, R.O. (28), Fatih Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giderek boşanma aşamasındaki eşi Fadimeana O. (26) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Fadimeana O'nun babası M.A. (46) ile R.O. tabancayla birbirlerine ateş etti. Bu sırada R.O. ile Fadimeana O. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fadimeana O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. R.O'nun ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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