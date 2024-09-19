Erdoğan vekilleri harekete geçiriyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama dönemi öncesi milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek. AK Parti Strateji Ekibi önceki gün parti genel merkezinde bir toplantı yaptı. Toplantıda sahadan gelen raporlar analiz edilirken, yeni yasama döneminde ve kongre sürecinde atılacak adımlar ele alındı. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinden döndükten sonra, Meclis'in yeni yasama çalışmalarına ilişkin AK Parti milletvekilleri ile teması güçlendirmek için gruplar halinde vekillerle bir araya gelecek. Süreci AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkan vekilleri yürütecek.

Erdoğan görüşmelerde vatandaşın problemlerini bizzat vekillerin ağzından dinleyecek; öneri, talep ve izlenimlerine kulak verecek. Erdoğan'ın ayrıca milletvekilleri ile tecrübelerini paylaşarak, yeni dönemde devamsızlık konusunda uyarması bekleniyor. Erdoğan geçtiğimiz sene, devamsızlık yapan milletvekillerini uyararak "Hakkımı helal etmiyorum" demişti.