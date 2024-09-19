Bakan Tekin: 104 binden fazla norm fazlası öğretmen var

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da atama bekleyen öğretmenlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, Türkiye genelinde 104 binden fazla norm fazlası öğretmen olduğunu vurgulayarak, öğretmen atamalarıyla ilgili süreci değerlendirdi.

İLÇE EMRİ TALEPLERİNE DEĞİNDİ

Bakan Tekin, öğretmenlerin sosyal medyada sıkça dile getirdiği ilçe emri taleplerine de değindi. İlçe emri uygulamasının popülist bir adım olacağını belirten Tekin, "İlçe emri demek, öğretmenin ihtiyaç olup olmadığına bakılmaksızın kişisel mazeretlere göre görevlendirilmek anlamına geliyor. Aile birliği elbette çok önemli ancak kimi zaman istenen yerlerde öğretmene ihtiyaç olmadığı için bunu gerçekleştirmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

100 BİN ATAMA SÖZÜ MÜMKÜN DEĞİL

Geçtiğimiz yıl 60 bin öğretmen açığı bulunduğunu belirten Bakan Tekin, 104 binden fazla norm fazlası öğretmen olduğunu ve bu durumun ciddi bir dengesizlik yarattığını dile getirdi. "Bu öğretmenler zaten norm fazlası olduğu için, muhalefetin 100. yılda 100 bin öğretmen atama çağrısını yerine getirmek fiilen imkansız hale geliyor. Nereye atayacağız bu öğretmenleri?" diye sordu.

'BİR ÖĞÜN YEMEK' TARTIŞMASI

'Her öğrenciye bir öğün yemek verilsin' çağrıları için Bakan Tekin "Bütün öğrencilere yemek vereceğimizi varsayalım; çocukların yemeklerini verecek personel var mı? Hepsini geçtik okullarında yemek yiyebilecekleri bir alan var mı? Bir diğer husus, çocuklar bizim dağıttığımız yemekleri yiyorlar mı? Yani özel okuldaki çocuklar bile, özel okul sahipleriyle konuşuyorum, yemekhanede çıkan yemekleri yemiyorlar, kantinden alışveriş yapıyorlar diyorlar. Şimdi çocuklarımızın yeme alışkanlıkları buna uygun değil. Biz şu anda deprem bölgesiyle beraber taşıma kapsamındaki öğrencilerimize yani yaklaşık üç milyona yakın öğrenciye yemek veriyoruz ama onun dışındakiler ile ilgili şu an bir çalışmamız yok. 2025-2026 bütçesinde sadece ihtiyaç sahiplerine bu anlamda katkı verebilecek başka bir formülasyon geliştirebiliriz" diye konuştu.

MUHALEFET ÇELİŞKİ İÇİNDE

Bakan Tekin: Muhalefet hem ara eleman yok diyor hem de ara eleman yetiştirmek için çaba sarf ettiğimizde de 'çocuk işçiliği' iddiasıyla bizi eleştiriyor. Bu da muhalefetin büyük çelişkisi.

"ÜNİVERSİTELERDE TABAN PUAN OLMALI"

Yusuf Tekin: Çocuk okulu bitiriyor, ergenlik çağında, aileden uzaklaşmak veya o şehirden çıkıp gitmek için taban puan uygulaması da olmadığı için herhangi bir yerde ön lisans ya da lisans okumaya devam ediyor. Şimdi bunu engellemek lazım aslında. Üniversitelerde hocalar da şikayetçi bir taban puan olmamasından.

MAHMUT ÖZAY