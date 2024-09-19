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Burdur'a ilk kadın vali

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Burdur Valiliği'ne Tülay Baydar Bilgihan atandı. Mevcut Vali Türker Öksüz ise Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 09:33, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:49
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Burdur'a ilk kadın vali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 16 ilin valisi değişirken 12 Vali- Mülkiye Başmüfettişi atandı.

13 aydır Burdur'da görev yapan Vali Türker Öksüz'ün yerine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan atandı. Tülay Baydar Bilgihan, Burdur'un ilk kadın valisi oldu. Türker Öksüz ise Mülkiye Başmüfettişi görevine getirildi.

Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

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