Burdur'a ilk kadın vali

13 aydır Burdur'da görev yapan Vali Türker Öksüz'ün yerine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan atandı. Tülay Baydar Bilgihan, Burdur'un ilk kadın valisi oldu. Türker Öksüz ise Mülkiye Başmüfettişi görevine getirildi.

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