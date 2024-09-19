Manisa'da kamyon ile midibüsün çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Yaralılar Sarıgöl ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Semra Süslü, Sarıgöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada midibüsteki Semra Süslü, Gamze Akkoç, Gamze Özdemir, Nermin Fırtına, Damla Sarıkaya, Aynur Akkoç ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

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