Manisa'da kamyon ile midibüsün çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyon ile tarım işçilerinin bulunduğu midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 09:47, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:48
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İ.D. yönetimindeki kamyon Özpınar Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen K.A.'nın kullandığı midibüs ile çarpıştı.
Kazada midibüsteki Semra Süslü, Gamze Akkoç, Gamze Özdemir, Nermin Fırtına, Damla Sarıkaya, Aynur Akkoç ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar Sarıgöl ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Semra Süslü, Sarıgöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.