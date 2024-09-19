MİT'ten Gara'ya nokta operasyon: Üst düzey terörist etkisiz

Döviz hesapları için faiz kararı
Döviz hesapları için faiz kararı
3 Ay Ertelemeli 60.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 60.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Siber güvenlik teşkilatı kurulacak
Siber güvenlik teşkilatı kurulacak
Hakan Fidan: Esad'la görüşmeye hazırız
Hakan Fidan: Esad'la görüşmeye hazırız
Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması
Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması
Üniversite Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Üniversite Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Ağustosta kartla ne kadar harcadık?
Ağustosta kartla ne kadar harcadık?
Ticaret Bakanlığı denetimlerde 815,3 milyon lira ceza kesti
Ticaret Bakanlığı denetimlerde 815,3 milyon lira ceza kesti
Bakan Tekin: 104 binden fazla norm fazlası öğretmen var
Bakan Tekin: 104 binden fazla norm fazlası öğretmen var
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Kayıp 18 dakikanın sırrı çözüldü
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Kayıp 18 dakikanın sırrı çözüldü
'Kitaplara yüzde 300 zam yapan, 400 okula ceza verdik'
'Kitaplara yüzde 300 zam yapan, 400 okula ceza verdik'
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erdoğan vekilleri harekete geçiriyor!
Erdoğan vekilleri harekete geçiriyor!
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Erdoğan'dan inşaat sektörüne mesaj: Telafi edilecek
Erdoğan'dan inşaat sektörüne mesaj: Telafi edilecek
Fed'in kararı sonrası altında tarihi rekor
Fed'in kararı sonrası altında tarihi rekor
KKTC'de asgari ücrete yılın 3. zammı
KKTC'de asgari ücrete yılın 3. zammı
FED 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi
FED 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi
Lübnan'da telsiz patlamalarında can kaybı 14'e yükseldi
Lübnan'da telsiz patlamalarında can kaybı 14'e yükseldi
İUP kapsamında ödenecek ücret 12 bin TL'ye çıkarılacak
İUP kapsamında ödenecek ücret 12 bin TL'ye çıkarılacak
Cinayet davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
Cinayet davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı' iddiası yalanlandı
'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı' iddiası yalanlandı
Bakan Tunç'tan Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsisine ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsisine ilişkin açıklama
'Narin Güran' cinayetinde silinen Whatsapp mesajları verilecek mi?
'Narin Güran' cinayetinde silinen Whatsapp mesajları verilecek mi?
YÖK Başkanı: İstihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesi sürecek
YÖK Başkanı: İstihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesi sürecek
Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırının nasıl gerçekleştirildiği ortaya çıktı
Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırının nasıl gerçekleştirildiği ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı: İsrail için gümrük sistemi kapalıdır
Ticaret Bakanlığı: İsrail için gümrük sistemi kapalıdır
Kontrol noktasında motosikletin çarptığı askerimiz şehit oldu
Kontrol noktasında motosikletin çarptığı askerimiz şehit oldu
İhracatçılara yeni finansman destek paketi geliyor
İhracatçılara yeni finansman destek paketi geliyor
'Yapı denetim sistemi' ile 1 milyondan fazla bina denetlendi
'Yapı denetim sistemi' ile 1 milyondan fazla bina denetlendi
Ana sayfaHaberler Terör

MİT'ten Gara'ya nokta operasyon: Üst düzey terörist etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 10:10, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:25
Yazdır

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı Halil Yiğit'in, örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiğini tespit edildi.

Terör suçlarından hakkında arama ve yakalama kararı bulunan terörist Yiğit, hedef listesine koyuldu. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit adım adım takip edildi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı, PKK/KCK Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisiz hale getirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber