MİT'ten Gara'ya nokta operasyon: Üst düzey terörist etkisiz

Terör suçlarından hakkında arama ve yakalama kararı bulunan terörist Yiğit, hedef listesine koyuldu. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit adım adım takip edildi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı, PKK/KCK Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisiz hale getirildi.

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