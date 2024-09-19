MİT'ten Gara'ya nokta operasyon: Üst düzey terörist etkisiz
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 10:10, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:25
MİT'in istihbari çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı Halil Yiğit'in, örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiğini tespit edildi.
Terör suçlarından hakkında arama ve yakalama kararı bulunan terörist Yiğit, hedef listesine koyuldu. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit adım adım takip edildi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı, PKK/KCK Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisiz hale getirildi.