Dolar günü düşüşle kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 17:30, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,0990
|34,1000
|34,0570
|34,0580
|Avro
|37,9750
|37,9760
|37,9770
|37,9780
|Sterlin
|45,1080
|45,1220
|45,0480
|45,0600
|İsviçre frangı
|40,3800
|40,3890
|40,1030
|40,1150
|ANKARA
|ABD doları
|34,0690
|34,1490
|34,0270
|34,1070
|Avro
|37,9350
|38,0150
|37,9370
|38,0170
|Sterlin
|45,0480
|45,2580
|44,9880
|45,1980