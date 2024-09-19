Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,0990 34,1000 34,0570 34,0580 Avro 37,9750 37,9760 37,9770 37,9780 Sterlin 45,1080 45,1220 45,0480 45,0600 İsviçre frangı 40,3800 40,3890 40,1030 40,1150 ANKARA ABD doları 34,0690 34,1490 34,0270 34,1070 Avro 37,9350 38,0150 37,9370 38,0170 Sterlin 45,0480 45,2580 44,9880 45,1980