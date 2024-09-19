Kayseri'de firari hükümlü saklandığı mutfak dolabında yakalandı
Kayseri'de hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü evinin mutfak dolabında yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 11:12, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:12
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
M.Ö, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, saklandığı mutfak dolabında yakalandı.
Büro amirliğindeki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.