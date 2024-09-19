Gaziye akülü sandalye SGK'dan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugünün Gaziler Günü olduğunu hatırlatarak yeni alınan kararı açıkladı.

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