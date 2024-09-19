Döviz hesapları için faiz kararı

Karar ile Türk Lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına uygulanan faiz oranı yüzde 4,50'den yüzde 3,75'e çekildi.

Buna göre TCMB, kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi.

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