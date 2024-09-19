BES teminatlı kredi rakamları EGM'den öğrenilebilecek

Paylaşılan başlıklarda, BES teminatlı kredilerin kümülatif tutarı, alacağın devri yoluyla aktarılan fonların toplam tutarının kurumlara göre dağılımı, uygulamadan kapanma nedeniyle çıkan fon tutarı gibi konuların yanı sıra emeklilik şirketlerinin kredi taleplerini onaylamama nedenleri de yer alıyor.

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