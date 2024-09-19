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MSB'den teğmenlerle ilgili son açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, kılıçlı yemin sonrası hakkında inceleme başlatılan teğmenlerle ilgili sürecin devam ettiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 13:03, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 13:03
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MSB'den teğmenlerle ilgili son açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenler hakkında başlatılan inceleme sürecinin devam ettiğini kaydetti. Açıklamada, "Teğmenlerle ilgili süreç devam etmekte. İşlemler mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmekte" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk basın toplantısı düzenledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KILIÇLI YEMİN SORUŞTURMASI

- Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir.

ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

- Türk Silahlı Kuvvetlerimizde sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Ukrayna'da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de MSB olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. TSK'mız son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir.

İRAN'IN SINIR DIŞI EDECEĞİ 2 MİLYON GÖÇMEN TÜRKİYE'YE Mİ GELECEK?

- İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararından, bu göçmenlerin Türkiye'ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlıştır. Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmaktadır. Alınan yoğun tedbirler sayesinde hudutlarımızdan geçmeye çalışan kaçak göçmen sayısı da son 5 yılın en düşük seviyesindedir. İran'ın göçmenler konusunda tedbirleri artırmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz.

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