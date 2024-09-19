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Bakan Kacır: Türkiye, Avrupa'nın 3. büyük otomobil üreticisi oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üretim ve ihracattaki rekorlara dikkati çekti. Türkiye'nin otomotiv üretiminde Avrupa 3'üncüsü olduğunu söyleyen Kacır demir-çelik sektöründeki başarıların da altını çizdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 13:25, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 13:27
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Bakan Kacır: Türkiye, Avrupa'nın 3. büyük otomobil üreticisi oldu

Bakan Kacır, ANKIROS 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nın açılışını yaptı.

Türkiye'nin demir çelik ve döküm sektörlerinin ve bin 100'den fazla yerli ve yabancı katılımcı firmanın aynı çatı altında buluşmasını son derece değerli bulduklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Otomotivden inşaata, kimyadan makine üretimine, enerjiden raylı sistemlere oldukça geniş bir yelpazede, pek çok sektöre girdi tedariki sağlayan metal sanayimiz güçlü sanayi, güçlü Türkiye" vizyonumuzu en üst düzeyde sahiplenen ve simgeleyen sektörler arasında yer alıyor."

Demir çelik sektörü hızla büyüyor

Türkiye'nin demir-çelik sektöründeki başarılarının altını çizen Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Yıllık 60 milyon ton üretim kapasitesine sahip Türk demir çelik sektörümüz gerek üretim hacmiyle gerekse üretim miktarı ve ürün kalitesi ile bugün dünyada önemli bir konuma sahip. Avrupa'nın 2., dünyanın ise 8. büyük çelik üreticisi konumundayız. Dünya ham çelik üretiminin yüzde 0,7 azaldığı bu yılın ilk 7 ayında, biz üretimde yüzde 14,9 artış kaydettik Metal sanayinde, göğsümüzü kabartan bir diğer gururumuz döküm sektörümüz oldu. Üretim teknolojisi ve kalitesi ile dünya standartlarının üzerinde olan metal döküm sektörümüz, bugün otomotiv, beyaz eşya, makine, tarım ve inşaat gibi pek çok alana ürün sağlarken 70 bin vatandaşımızın da istihdamını sağlıyor."

Üretim ve ihracattaki rekorlara vurgu yapan Bakan Kacır, "Türkiye olarak metal döküm sanayinde; Avrupa'da ikinci, dünyada yedinci en büyük döküm üreticisi konumundayız. Döküm sektörünün deyim yerindeyse, üst seviyede hassas dökümlere, mühendislik çalışması ve Ar-Ge gerektiren işlere imza atması bizler için ayrı bir gurur kaynağı. 7 milyar doların üzerinde ihracatıyla kalkınmada öncü sektörlerimiz arasında yer alan metal döküm sektörümüzün değerli temsilcilerini gayretleri için ayrıca taktir ve tebrik ediyorum" dedi.

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